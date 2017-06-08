.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
.
08 июня 2017 года 09:28
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent частично отыгрывают понесенные накануне потери, спровоцированные опубликованными данными о росте запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов насыщенного внешнего фона политического "суперчетверга". Сегодня в Великобритании пройдут выборы, Европейский Центробанк примет решения по денежно-кредитной политике, а в Конгрессе США состоятся слушания по "российскому делу", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.
.
08 июня 2017 года 10:46
Ожидаем консолидацию фондовых индексов вблизи минимумов и очередную попытку роста в пределах 0.5% - Алор Брокер
Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0,8% до 48,45$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 +0.05% до отметки 2433п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно позитивный, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Котировки нефти после неожиданного... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:35
По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:23
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль слабо растет к бивалютной корзине благодаря частичному восстановлению цен на нефть после обвала накануне. читать дальше
.08 июня 2017 года 10:20
"Рубль (57.04, +0.95%) оказался в числе аутсайдеров в среду после резкого обвала сырьевых котировок. Баррель Brent одномоментно потерял в цене $1.5 (до $48.4/барр) после публикации данных Департамента Энергетики США по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов – все три категории заметно выросли... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:08
"Сегодня российский рубль попытается стабилизироваться после вчерашнего ослабления на 0,8% - до 57 рублей за доллар. Причиной для этого послужило падение цены нефти на 3,3% - до $48,2 за бочку, которое было вызвано увеличением запасов сырой нефти и дистиллятов в США на 3,3 и 4,4 млн барр.... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:00
В среду подешевевшая нефть снова оказала влияние на результаты торгов акциями. По итогам дня индекс ММВБ составил 1868,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1034,31 пункта (-0,7%). На утро четверга ситуация, по оценкам аналитиков, сложилась умеренно-оптимистичная, эксперты ждут незначительного роста котировок акций в начале торгов. Однако первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться. читать дальше
.08 июня 2017 года 09:59
"В начале дня российский рынок акций будет под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, китайская статистика по импорту говорит о росте закупок сырья, но для угольщиков данные не столь позитивны. С другой стороны, импорт нефти в КНР устойчиво высокий, но из-за роста запасов в США... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:55
Москва. 8 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 июня 2017 года 09:55
Первичный импульс к повышению на старте фондовой сессии может довольно быстро исчерпаться - Промсвязьбанк
"Открытие сессии фондового рынка может пройти вблизи отметки 1870 пунктов ММВБ, но, учитывая слабое закрытие накануне, первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться. Сегодня "Алроса" сообщит о результатах продаж в мае, а "Татнефть" может опубликовать финансовую... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:45
"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. На рынке энергоносителей наметилось восстановление, в результате чего нефть марки Brent поднялась в район $48,4 за баррель. Также покупки может поддержать ситуация в США, где по итогам вчерашних торгов... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг. читать дальше
.08 июня 2017 года 09:38
"На валютной секции Московской биржи после вчерашнего провала российской валюты сегодня с утра мы ожидаем некоторого роста рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать утренний рост цен на нефть. В результате доллар вновь уйдет под отметку 57 рублей. При этом в случае... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:17
"При варианте снижения и обратного отскока от уровня 48$ за баррель есть шанс, что индекс ММВБ удержится выше уровня 1850 пунктов и к концу недели все-таки сможет показать признаки разворота. Хотя может так случится, что придется ждать и следующей недели. Задачей минимум на сегодня является... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:08
Падение более чем на 4% по фьючерсам на Brent останется сдерживающим фактором для покупателей на рынке акций РФ - ИФ "Олма"
"Вчерашнее падение цен на нефть более чем на 4% (по фьючерсам на Brent), по всей вероятности, останется сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций и сегодня в первой половине дня. Во второй половине дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать комментарий по... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:00
"Индекс ММВБ начнет четверг, вероятно, сдержанным повышением, так как основная часть внешнего негатива была отыграна вчера. Значительного изменения расклада сил на российском рынке пока не произошло. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.