На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 8 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Инвесторы ожидали важных политических событий, намеченных на четверг, и в целом проигнорировали обвал цен на нефть. В четверг экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Также в четверг в Великобритании пройдут досрочные выборы, на которых, по ожиданиям большинства экспертов, Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте страны.

Кроме того, 8 июня завершится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое в этот раз проходит в Таллине. Ожидается, что центробанк понизит прогноз инфляции в еврозоне на текущий и последующие два года из-за более слабого, чем ожидалось, повышения цен на топливо.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг после резкого падения в среду до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:33 мск поднялась на 0,8% - до $48,45 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,66% - до $46,02 за баррель. В среду цена Brent рухнула на 4,11% - до $48,06 за баррель, WTI - на 5,13% - до $45,72 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,7 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,03 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июня вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 512,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Автодор-001Р-01" (+0,7%), "Башнефть-06" (+0,29%) и "РЖД-17" (+0,1%), а в лидерах снижения - "Группа ЛСР-БО-001-01" (-0,4%), "Металлоинвест БО-02" (-0,25%) и "ГТЛК-01" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 7 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 16 июня.

ПАО "Волга Капитал" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей в размере 11,5-12,0% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте без учета дополнительного дохода на уровне 11,83-12,36% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску будет предусмотрена годовая оферта. Помимо купона по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе. Ориентир коэффициента участия составляет 10%, что соответствует дополнительному доходу на уровне 2,5% в год, исходя из текущей конъюнктуры рынка. Размещение 5-летних бондов запланировано на третью декаду июня. Ранее размещение облигаций планировалось провести 23 июня.

Бинбанк (MOEX: MDMB) утвердил параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П03 на 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Размещать облигации планируется по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках - 30 лет.

Банк "Держава" в среду в рамках оферты приобрел 50 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Размер выплаты с учетом НКД составил 50,894 млн рублей. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2,5% бондов. Банк в июле 2013 года разместил 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. В феврале 2015 года банк провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставка текущего 16-го купона - 11,25% годовых. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 июля 2017 года. Кроме того, банк выставил оферты на приобретение облигаций 14, 21 и 28 июня 2017 года по цене 100% от номинала. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу за день до исполнения оферты: 13, 20 и 27 июня соответственно.