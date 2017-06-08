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08 июня 2017 года 09:44

Инвесторы в целом проигнорировали обвал цен на нефть

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Инвесторы ожидали важных политических событий, намеченных на четверг, и в целом проигнорировали обвал цен на нефть.

В четверг экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Также в четверг в Великобритании пройдут досрочные выборы, на которых, по ожиданиям большинства экспертов, Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте страны.

Кроме того, 8 июня завершится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое в этот раз проходит в Таллине. Ожидается, что центробанк понизит прогноз инфляции в еврозоне на текущий и последующие два года из-за более слабого, чем ожидалось, повышения цен на топливо.

Акции энергетических компаний, входящих в индекс S&P 500, упали на 1,4% после обвала цен на нефть на 5% из-за разочаровавших инвесторов данных о запасах топлива в США. Капитализация Chevron понизилась на 0,3%.

Среди крупных компаний, акции Nike выросли на 1,4%, UnitedHealth - на 1,3%, American Express - на 1,2%. Тем временем котировки бумаг Coca-Cola упали на 1%, как и цена акций Caterpillar.

Капитализация Navistar снизилась на 1%. Производитель грузовиков зафиксировал больший, чем ожидалось, убыток по итогам второго финквартала.

Цена бумаг производителя алкогольных напитков Brown-Forman упала на 3,1%. Прибыль и выручка компании в четвертом финквартале снизились сильнее прогнозов, хотя продажи виски Jack Daniels выросли на 3%.

Акции производителя микрочипов AMD Inc. подорожали на 2,9% на позитивных комментариях со стороны Apple, одного из крупнейших клиентов AMD. C начала недели бумаги компании выросли в цене на 14%.

Рыночная стоимость интернет-радио Pandora Inc. упала на 3,1%. Участники рынка обсуждали слухи о том, что некие инвесторы намерены приобрести компанию.

Индекс Dow Jones Industrial Average 7 июня повысился на 37,46 пункта (0,18%) и составил 21173,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 3,81 пункта (0,16%) - до 2433,14 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 22,32 пункта (0,36%) и составил 6297,38 пункта.

Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг, участники рынка ждут ряда ключевых политических событий, оценивают статданные и следят за ситуацией на нефтяном рынке.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился в ходе торгов на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,4%, как и более широкий Topix.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite - менее 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, индийский BSE Sensex 30 потерял 0,1%,.

В четверг в Великобритании пройдут досрочные выборы, на которых, по ожиданиям большинства экспертов, Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте страны.

Кроме того, 8 июня завершится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое в этот раз проходит в Таллине. Ожидается, что центробанк понизит прогноз инфляции в еврозоне на текущий и последующие два года из-за более слабого, чем ожидалось, повышения цен на топливо.

Азиатские рынки акций поддерживают сильные статданные по внешней торговле Китая. Как сообщалось, стоимость китайского экспорта в юанях в мае подскочила на 15,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, импорта - на 22,1%. Оба показателя превысили как апрельские темпы роста, так и ожидания аналитиков.

Тем временем японская макроэкономическая статистика стала разочарованием для рынка. Согласно окончательным данным, ВВП Японии в январе-марте вырос всего на 1% в годовом выражении, а не на 2,2%, как сообщалось ранее. Экономисты рассчитывали на повышение оценки экономического роста до 2,4%.

Негативным фактором для рынка стал обвал цен на нефть накануне на новости о неожиданном увеличении запасов топлива в США. Цены на нефть упали в среду на 5%, акции CNOOC подешевели на 0,8%, Petrochina - на 0,4%.

Также инвесторы оценивают сообщения информированных источников о том, что руководство Банка Японии может сообщить о проведении тестов, призванных выявить возможные последствия окончания стимулирующей программы. Таким образом ЦБ даст понять, что держит ситуацию под контролем и рассматривает все варианты развития событий, однако не станет пугать рынки вероятностью скорой отмены стимулов.

Капитализация авиаперевозчика Cathay Pacific Airways Ltd. выросла на 6,3% после того, как аналитики Jefferies повысили рекомендации по акциям компании.

Цена бумаг автопроизводителя Geely подскочили на 6,9%, до максимума за 23 года.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг после резкого падения в среду до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск поднялась на $0,33 (0,69%) - до $48,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,25 (0,55%) - до $45,97 за баррель.

В среду цена Brent рухнула на $2,06 (4,11%) - до $48,06 за баррель, WTI - на $2,47 (5,13%) - до $45,72 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

"Скорее всего, нефтяные котировки будут находиться в определенном диапазоне, - говорит аналитик US Wealth Management Bank Роб Хоуорт. - Меры ОПЕК поддерживают рынок, тогда как рост добычи в США ограничивает повышение цен".


Опубликовано: /Финмаркет/
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