Рубль падает к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

Москва. 7 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине вслед за обвалившимися ценами на нефть.

Курс доллара США составил 56,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,96 руб./EUR1, повысившись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 29,8 копейки, подорожав до 60,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на фоне обвала нефти, котировки которой опустились до минимумов с начала мая на данных о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 3,57% - до $48,33 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 4,48% - до $46,03 за баррель.

Как говорится в сообщении министерства энергетики США, на минувшей неделе запасы нефти подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост фиксируется впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин, основное давление на национальную валюту исходит со стороны рынка нефти после выхода разочаровывающих данных от Минэнерго США. "Цены на нефть падают в пределах 3,5%-4,5%, что оказывает давление на российскую валюту и нивелирует все остальные позитивные факторы, которые могли бы привести к укреплению рубля, будь то операции carry trade или эффект от улучшения экономической конъюнктуры на фоне выхода экономики России из рецессии, согласно оценкам Росстата", - подчеркивает Т.Нигматуллин.

"Последние данные об объемах запасов и добычи сырой нефти в США, несмотря на второе за 2017 год недельное сокращение нефтедобычи (на 24 тыс. баррелей в сутки, до уровня 9,318 млн баррелей в сутки), восприняты трейдерами весьма негативно - наибольшие опасения вызвали выросшие запасы сырой нефти, что произошло впервые за 8 недель, а также прочих видов топлива. В результате мы ожидаем движения цен в текущем пониженном диапазоне до конца недели, возможности для укрепления нефти могут появиться в случае более активных вербальных интервенций со стороны стран-экспортеров, однако надеяться на существенное восстановление котировок не приходится. Скорее всего, котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 за баррель в ближайшие дни, а также в среднесрочной перспективе", - полагают аналитики "Бинбанка".

"Нефть Brent резко опустилась под отметку $49 за баррель на фоне выхода данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов всех видов топлива в стране по итогам прошлой недели. Мы не видим причин для паники, но все же такое неожиданное пике нефти говорит, в первую очередь, об усиливающихся опасениях инвесторов по поводу сохранения дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Курс доллара США отреагировал на падение цен на нефть рывком к 57 руб./$1, но дальше, по всей видимости, идти пока не собирается", - подчеркивает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

"В последние дни поддержку рублю оказывал повышенный спрос на ликвидность в рамках завершения периода усреднения обязательных резервов в ЦБ РФ. В настоящее время данный период завершен, что несколько сократит потребности в рублевой ликвидности банков. Вкупе с крайне разочаровывающими данными по рынку нефти в США доллар, вероятно, сможет на какое-то время долгожданно закрепиться выше 57 руб./$1. Однако уже на следующей неделе внимание участников рынка сместится в сторону заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. С учетом того, что в мае инфляции все-таки не удалось выйти на таргет в 4%, а в последние недели темпы роста цен сохраняются на уровне 0,1%, риторика регулятора может не обрадовать инвесторов (даже в случае снижения ключевой ставки), что поддержит рубль", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Позитивным для рубля остается сохранение привлекательности игры carry trade в государственных облигациях Федерального займа. Но, если ЦБ РФ понизит ставки 16 июня, то рубль на волне негативной динамики цен на нефть может развернуться вниз. Давление на него также может оказать и укрепление доллара США по итогам заседания Федрезерва на следующей неделе, на котором с высокой вероятностью будет принято решение о повышении ключевой процентной ставки", - считает в свою очередь валютный стратег компании "Global FX" Сергей Костенко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 8 июня на 8,69 копейки, до 56,59 руб./$1, и опустил курс евро на 6,38 копейки, до 63,72 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 4,83 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,6285 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 24,2 копейки по отношению к 6 июня и составил 56,915 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 345,67 млн, из которых $833,924 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 511,746 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 6,77 копейки ко вторнику - до 63,6908 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 2,06 копейки по отношению к 6 июня и составил 63,8191 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR504,509 млн, из которых EUR178,509 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR325,775 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду понизились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 12 базисных пункта (б.п.) - до 9,38% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,3% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,36%, 9,36% и 9,3% годовых соответственно.