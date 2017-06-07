Рынок акций к вечеру шел в минус по индексам на фоне обвалившейся нефти

Москва. 7 июня. Попытки коррекционного роста рынка акций в среду сменились возобновлением отката на фоне упавшей нефти после выхода в США статистики Минэнерго по запасам сырья; индекс ММВБ после дневного подъема к 1890 пунктам, скатился к закрытию торгов ниже 1870 пунктов.

По итогам дня индекс ММВБ составил 1868,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1034,31 пункта (-0,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 56,9 рубля (+0,38 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -2,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -1,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,3%).

Поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,01% и +0,7% "префы") оказал отчет за 5 месяцев года: чистая прибыль по РСБУ за январь-май выросла на 42,1% - до 261,8 млрд рублей. В мае 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 54,8 млрд рублей против 42 млрд рублей за аналогичный месяц 2016 года.

Европа к вечеру среды снижается (CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Инвесторы по всему миру ожидают событий четверга, когда пройдут парламентские выборы в Великобритании, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья обвалили нефть к минимумам за месяц. Так, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,25 млн баррелей, и на 3,32 млн баррелей увеличились резервы бензина, тогда как ожидалось их снижение на 0,05 млн баррелей. Данные о сокращении добычи нефти в США на 24 тыс. баррелей в сутки рынок проигнорировал, поскольку общий показатель добычи остается максимальным за 9 месяцев - порядка 9,3 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду упала до $48,42 за баррель (-3,4% и +1,3% во вторник), июльская цена WTI - до $46,16 за баррель (-4,2% и +1,7% накануне).

EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год: прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.

Как отмечает валютный стратег Global FX Сергей Костенко, нефть остается под прессингом на фоне сомнений в том, что ОПЕК+ удастся своими мерами, направленными на снижение объемов добычи сырой нефти, способствовать их росту. Дополнительным негативом в среду стали данные Минэнерго, усилившие падение нефтяных цен.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на нефть давят опасения роста добычи. S&P Global Platts сообщило, что в мае производство нефти в ОПЕК увеличилось на 270 тыс. б/с (до 32,12 млн б/с), основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия. Ожидается, что добыча в Нигерии достигнет 1,8 млн б/с уже в июне, что является максимумом почти за полтора года. Катарский кризис продолжает развиваться. Доха обратилась к Турции и Ирану с просьбой о продовольственных поставках. Однако ОАЭ предостерегли Иран от вмешательства. Более того, власти ОАЭ говорят о еще больших ограничениях для Катара, а также угрожают тюремным заключениям для недовольных.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, инвесторы ведут себя настороженно в преддверии насыщенного событиями четверга. В то же время слухи о том, что ЕЦБ собирается понизить прогноз по темпам роста потребительских цен на грядущем заседании, вызвали всплеск волатильности в европейской валюте. Некоторая часть игроков, вероятно, предвкушала ужесточение риторики ЕЦБ, тогда как слабый прогноз по инфляции предполагает исключительно "голубиный" тон регулятора.

Нефть упала к $48 за баррель после выхода данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов всех видов топлива в стране по итогам прошлой недели. Особых причин для паники нет, но неожиданное пике нефти говорит, в первую очередь, об усиливающихся опасениях инвесторов по поводу сохранения дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

По словам портфельного управляющего GHP Group Алены Николаевой, разгоревшийся политический конфликт на Ближнем Востоке, где ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Катаром, вряд ли окажет поддержку нефти.

Катар, несмотря на свою скромную (по европейским меркам) территорию, всегда отличался амбициозными планами, а в последние годы произошла достаточно серьезная экономическая экспансия - суверенный инвестиционный фонд Катара активно наращивает свое участие в глобальных компаниях. Главной причиной для нынешней изоляции Катара стало обвинение властей в поддержке террористических группировок. Речи о введении экономических санкций пока не идет, однако такой вариант развития событий нельзя списывать со счетов.

Вместе с тем, возможный выход Катара из договоренностей ОПЕК на фоне нарастающей добычи в Ливии, Нигерии, Бразилии и США (Дональд Трамп объявил о выходе из французского соглашения по климату, что позволяет США наращивать сланцевое бурение и дальше) может создать на нефтяном рынке дополнительное давление.

Российский рынок акций по-прежнему остается аутсайдером в инвестиционных предпочтениях глобальных игроков. Отсутствие доверия к российским активам и расширение пакета санкций со стороны США не добавляют оптимизма. Главным триггером дальнейшего движения станет итог судебных разбирательств между "Роснефтью" и АФК "Система". Также инвесторы ждут заседания ЦБ РФ и дальнейшего снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на заседании 16 июня.

По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, пока нефть остается ниже $50 за баррель Brent, серьезных драйверов для игры на повышение нет. Но и распродавать подешевевшие бумаги желающих не находится. Похоже, рынок нащупал равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цены. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на внешних рынках давить российский рынок дальше вниз будет достаточно проблематично. Если, конечно, корпоративные новости по ключевым эмитентам не испортят настроение инвесторам.

На горизонте ближайших 10 дней пройдут заседания ЕЦБ, ФРС и Банка России. Наиболее значимыми представляются не сами решения, а прогнозные заявления, которые будут озвучены по итогам заседаний регуляторов - они имеют определяющее значение с точки зрения влияния на аппетит к риску глобальных инвесторов.

На горизонте месяца крайне значимым для российского рынка событием обещает стать первая личная встреча президентов России и США. Выстраивание конструктивного диалога в двусторонних отношениях представляется ключевым фактором усиления интереса западных инвесторов к российским активам. Надежды в отношении данной встречи "на полях" саммита G20, вероятно, будут оказывать дополнительную поддержку рынку в конце июня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в падении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-6,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-5,8%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-5,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,3%).

Выросли акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+17,8%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,889 млрд руб. (из них 6,71 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).