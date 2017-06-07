.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций к вечеру шел в минус по индексам на фоне обвалившейся нефти
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция ускорилась до 0,4%
Инфляции в мае ускорилась до 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Рост цен оказался выше ожиданий аналитиков. Годовая инфляция не изменилась и составила 4,1%, так и не достигнув таргета
 
Кудрин советует уволить треть чиновников
В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления. По данным "Коммерсанта", команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и затраты на него...
 
Государство поддержит автопром
Минэкономразвития совместно с Минпромторгом планирует до конца лета разработать новый механизм поддержки автопрома взамен соглашений о промсборке и ввести его в действие ориентировочно с 2019 г., рассказал "Ведомостям" директор департамента развития...
 
Валютный контроль за экспортерами смягчат
Центробанк принял решение отменить требование об оформлении паспортов экспортных сделок - одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля. Изначально валютный контроль за экспортерами вводился с целью отследить выручку. Но...
 
07 июня 2017 года 19:29

Рынок акций к вечеру шел в минус по индексам на фоне обвалившейся нефти

Москва. 7 июня. Попытки коррекционного роста рынка акций в среду сменились возобновлением отката на фоне упавшей нефти после выхода в США статистики Минэнерго по запасам сырья; индекс ММВБ после дневного подъема к 1890 пунктам, скатился к закрытию торгов ниже 1870 пунктов.

По итогам дня индекс ММВБ составил 1868,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1034,31 пункта (-0,7%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,6% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 56,9 рубля (+0,38 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -2,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -1,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,3%).

Поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,01% и +0,7% "префы") оказал отчет за 5 месяцев года: чистая прибыль по РСБУ за январь-май выросла на 42,1% - до 261,8 млрд рублей. В мае 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 54,8 млрд рублей против 42 млрд рублей за аналогичный месяц 2016 года.

Европа к вечеру среды снижается (CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,6%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Инвесторы по всему миру ожидают событий четверга, когда пройдут парламентские выборы в Великобритании, заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США о запасах сырья обвалили нефть к минимумам за месяц. Так, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,25 млн баррелей, и на 3,32 млн баррелей увеличились резервы бензина, тогда как ожидалось их снижение на 0,05 млн баррелей. Данные о сокращении добычи нефти в США на 24 тыс. баррелей в сутки рынок проигнорировал, поскольку общий показатель добычи остается максимальным за 9 месяцев - порядка 9,3 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду упала до $48,42 за баррель (-3,4% и +1,3% во вторник), июльская цена WTI - до $46,16 за баррель (-4,2% и +1,7% накануне).

EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год: прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.

Как отмечает валютный стратег Global FX Сергей Костенко, нефть остается под прессингом на фоне сомнений в том, что ОПЕК+ удастся своими мерами, направленными на снижение объемов добычи сырой нефти, способствовать их росту. Дополнительным негативом в среду стали данные Минэнерго, усилившие падение нефтяных цен.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на нефть давят опасения роста добычи. S&P Global Platts сообщило, что в мае производство нефти в ОПЕК увеличилось на 270 тыс. б/с (до 32,12 млн б/с), основной прирост обеспечили Ливия и Нигерия. Ожидается, что добыча в Нигерии достигнет 1,8 млн б/с уже в июне, что является максимумом почти за полтора года. Катарский кризис продолжает развиваться. Доха обратилась к Турции и Ирану с просьбой о продовольственных поставках. Однако ОАЭ предостерегли Иран от вмешательства. Более того, власти ОАЭ говорят о еще больших ограничениях для Катара, а также угрожают тюремным заключениям для недовольных.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, инвесторы ведут себя настороженно в преддверии насыщенного событиями четверга. В то же время слухи о том, что ЕЦБ собирается понизить прогноз по темпам роста потребительских цен на грядущем заседании, вызвали всплеск волатильности в европейской валюте. Некоторая часть игроков, вероятно, предвкушала ужесточение риторики ЕЦБ, тогда как слабый прогноз по инфляции предполагает исключительно "голубиный" тон регулятора.

Нефть упала к $48 за баррель после выхода данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов всех видов топлива в стране по итогам прошлой недели. Особых причин для паники нет, но неожиданное пике нефти говорит, в первую очередь, об усиливающихся опасениях инвесторов по поводу сохранения дисбаланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

По словам портфельного управляющего GHP Group Алены Николаевой, разгоревшийся политический конфликт на Ближнем Востоке, где ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Катаром, вряд ли окажет поддержку нефти.

Катар, несмотря на свою скромную (по европейским меркам) территорию, всегда отличался амбициозными планами, а в последние годы произошла достаточно серьезная экономическая экспансия - суверенный инвестиционный фонд Катара активно наращивает свое участие в глобальных компаниях. Главной причиной для нынешней изоляции Катара стало обвинение властей в поддержке террористических группировок. Речи о введении экономических санкций пока не идет, однако такой вариант развития событий нельзя списывать со счетов.

Вместе с тем, возможный выход Катара из договоренностей ОПЕК на фоне нарастающей добычи в Ливии, Нигерии, Бразилии и США (Дональд Трамп объявил о выходе из французского соглашения по климату, что позволяет США наращивать сланцевое бурение и дальше) может создать на нефтяном рынке дополнительное давление.

Российский рынок акций по-прежнему остается аутсайдером в инвестиционных предпочтениях глобальных игроков. Отсутствие доверия к российским активам и расширение пакета санкций со стороны США не добавляют оптимизма. Главным триггером дальнейшего движения станет итог судебных разбирательств между "Роснефтью" и АФК "Система". Также инвесторы ждут заседания ЦБ РФ и дальнейшего снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов на заседании 16 июня.

По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, пока нефть остается ниже $50 за баррель Brent, серьезных драйверов для игры на повышение нет. Но и распродавать подешевевшие бумаги желающих не находится. Похоже, рынок нащупал равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цены. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на внешних рынках давить российский рынок дальше вниз будет достаточно проблематично. Если, конечно, корпоративные новости по ключевым эмитентам не испортят настроение инвесторам.

На горизонте ближайших 10 дней пройдут заседания ЕЦБ, ФРС и Банка России. Наиболее значимыми представляются не сами решения, а прогнозные заявления, которые будут озвучены по итогам заседаний регуляторов - они имеют определяющее значение с точки зрения влияния на аппетит к риску глобальных инвесторов.

На горизонте месяца крайне значимым для российского рынка событием обещает стать первая личная встреча президентов России и США. Выстраивание конструктивного диалога в двусторонних отношениях представляется ключевым фактором усиления интереса западных инвесторов к российским активам. Надежды в отношении данной встречи "на полях" саммита G20, вероятно, будут оказывать дополнительную поддержку рынку в конце июня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в падении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-6,8%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-5,8%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-5,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,3%).

Выросли акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+17,8%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+10,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,889 млрд руб. (из них 6,71 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июня 2017 года 19:39
Рубль падает к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть
Москва. 7 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине вслед за обвалившимися ценами на нефть.    читать дальше
.
07 июня 2017 года 18:51
Цены евробондов РФ плавно подрастают в среду на фоне стабильных UST
Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду на фоне относительно стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
07 июня 2017 года 18:48
Доллар сможет на какое-то время закрепиться выше 57 руб. - ИК "Велес Капитал"
В среду спрос на рублевую ликвидность заметно сократился, так как еще накануне банки воспользовались инструментами рефинансирования в ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Привлеченная кредитными организациями ликвидность от регулятора в...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 17:35
Рынок нефти слабо отреагировал на эскалацию напряжения в Персидском заливе - Julius Baer
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 17:04
Raiffeisenbank начал анализ Русснефти и рекомендует продавать ее акции
aiffeisenbank начал анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре аналитиков банка Андрея Полищука и Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 400 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". Как...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 16:39
Источники поддержки рубля не вечны - УК "Альфа-Капитал"
"Более долгосрочные перспективы для рубля не так радужны, как на горизонте 3-4 месяцев, - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Если ЦБ продолжит снижать ставки по 0.5 п.п. за заседание, то к концу цикл будет близок к завершению. Рубль, соответственно, потеряет поддержку в виде...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 16:02
Сегодня по итогам дня индекс ММВБ прибавит в пределах 1% - ИК "ФИНАМ"
среду ко второй половине дня российский фондовый рынок устойчиво вышел в «зеленую зону»: индекс ММВБ прибавляет чуть более 0,9%, достигая 1888 пунктов, а его долларовый аналог РТС растет на 0,8%, до 1050 пунктов, констатирует аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 15:44
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти
Москва. 7 июня. Доллар США повышается, евро понижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.    читать дальше
.
07 июня 2017 года 15:38
Газпромбанк снизил оценку акций Мосбиржи на 18%, но оставил рейтинг "покупать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 18% - до 136 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы понижаем наш прогноз по чистой прибыли "Мосбиржи" на период с 2017...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 15:09
БКС поднял оценку GDR Х5 на 43% в рамках переоценки сектора, рейтинг "покупать" был подтвержден
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. По итогам переоценки рекомендации для большинства бумаг не изменились: рекомендация...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 14:42
Диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок - "Аналитика Онлайн"
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов....    читать дальше
.
07 июня 2017 года 14:11
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 13:50
Активность инвесторов на российском рынке акций снижается пятый день подряд - Dukascopy Bank SA
"Позитивный внешний фон, сложившийся к началу новой торговой сессии среды, 7 июня, способствует росту российских индексов акций, которые поднимаются в среднем на 0,5%. Так, индекс ММВБ к середине дня достиг отметки в 1882,1 пункта, а РТС - 1045,65 пунктов. В то же время российская валюта снижается...    читать дальше
.
07 июня 2017 года 13:30
"Почва" для рубля остается неустойчивой - "Нордеа Банк"
"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным, и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.