Цены евробондов РФ плавно подрастают в среду на фоне стабильных UST

Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду на фоне относительно стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 5 базисных пунктов - до 120,69% от номинала, что соответствует доходности 2,205% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта относительно итогов 6 июня, составив 101,27% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,45% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 2,5 базисного пункта и составил 75,5 пункта.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 6 июня на 36 базисных пунктов - до 117,55% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,7% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 35 базисных пунктов - до 113,59% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,69% годовых), с погашением в 2026 году - на 26 базисных пунктов, до 106,23% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,92% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 пунктов, до 108,9% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,29% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами плавного повышения котировок российских еврооблигаций стали, с одной стороны, стабильная конъюнктура рынка базовых активов - US Treasuries, а с другой стороны - повышенный спрос мировых инвесторов на рисковые активы, который спровоцировал рост стоимости практически всех облигаций emerging markets, в том числе и евробондов РФ.

При этом российские еврооблигации не успели в полной мере отреагировать на опубликованные в 17:30 мск данные о заметном росте запасов нефти и нефтепродуктов в США, вызвавших обвал нефтяных цен, в частности котировки Brent локально опускались до $48,15 за баррель. Не исключено, что данный негативный нефтяной фактор рынок отечественных евробондов будет отыгрывать уже в четверг, полагают аналитики.

Внимание инвесторов в ближайшие дни будет направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что может сильно сказаться на динамике US Treasuries.