.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доллар сможет на какое-то время закрепиться выше 57 руб. - ИК "Велес Капитал"
.
07 июня 2017 года 18:48
Доллар сможет на какое-то время закрепиться выше 57 руб. - ИК "Велес Капитал"
В среду спрос на рублевую ликвидность заметно сократился, так как еще накануне банки воспользовались инструментами рефинансирования в ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Привлеченная кредитными организациями ликвидность от регулятора в рамках операций РЕПО постоянного действия и валютных свопов позволила в среду снизить давление на ставки МБК. Значение MosPrime o/n сократилось на 12 б.п. (до 9,38% годовых). Одновременно существенно снизилась потребность банков и в привлечении ликвидности у Федерального казначейства: на аукционе РЕПО в среду из 300 млрд руб. было привлечено лишь 70 млрд руб., хотя два предыдущих дня спрос банков достигал 600 млрд руб., вдвое превышая лимит Росказначейства. Судя по прогнозу регулятора, до конца недели можно не ожидать существенного притока бюджетной ликвидности, полагает эксперт, кроме того, накануне «длинных» выходных часть ликвидности может уйти из системы в виде наличных денежных средств. В подобных условиях можно ожидать сохранения спроса банков на инструменты рефинансирования в ЦБ и поддержания ставок МБК выше ключевой ставки регулятора. На валютном рынке почти весь рабочий день пара доллар/рубль двигалась в достаточно узком диапазоне вслед за котировками нефти, колебавшимися чуть ниже 50 долл. за баррель в ожидании данных по запасам и добыче нефти и энергоносителей в США. Вышедшие данные Минэнерго серьезно разочаровали инвесторов как с точки зрения запасов сырой нефти, которые продемонстрировали неожиданный рост, так и с точки зрения запасов бензина, которые растут в разгар автомобильного сезона в США. В результате уже после публикации данных цена на нефть марки Brent опускалась ниже 48,2 долл. за баррель, что позволило доллару подняться выше 57 руб. "Следует отметить, что в последние дни поддержку рублю оказывал повышенный спрос на ликвидность в рамках завершения периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В настоящее время данный период завершен, что несколько сократит потребности в рублевой ликвидности банков. Вкупе с крайне разочаровывающими данными по рынку нефти в США доллар, вероятно, сможет на какое-то время долгожданно закрепиться выше 57 руб. Однако уже на следующей неделе внимание участников рынка сместится в сторону заседания ЦБ по ключевой ставке. С учетом того, что в мае инфляции все-таки не удалось выйти на таргет в 4%, а в последние недели темпы роста цен сохраняются на уровне 0,1%, риторика регулятора может не обрадовать инвесторов (даже в случае снижения ключевой ставки), что поддержит рубль", - резюмирует эксперт ИК.
.
07 июня 2017 года 19:39
Москва. 7 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль снижается к бивалютной корзине вслед за обвалившимися ценами на нефть. читать дальше
.07 июня 2017 года 19:29
Москва. 7 июня. Попытки коррекционного роста рынка акций в среду сменились возобновлением отката на фоне упавшей нефти после выхода в США статистики Минэнерго по запасам сырья; индекс ММВБ после дневного подъема к 1890 пунктам, скатился к закрытию торгов ниже 1870 пунктов. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:51
Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду на фоне относительно стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:35
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:04
aiffeisenbank начал анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре аналитиков банка Андрея Полищука и Сергея Гарамиты. Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 400 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать". Как... читать дальше
.07 июня 2017 года 16:39
"Более долгосрочные перспективы для рубля не так радужны, как на горизонте 3-4 месяцев, - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Если ЦБ продолжит снижать ставки по 0.5 п.п. за заседание, то к концу цикл будет близок к завершению. Рубль, соответственно, потеряет поддержку в виде... читать дальше
.07 июня 2017 года 16:02
среду ко второй половине дня российский фондовый рынок устойчиво вышел в «зеленую зону»: индекс ММВБ прибавляет чуть более 0,9%, достигая 1888 пунктов, а его долларовый аналог РТС растет на 0,8%, до 1050 пунктов, констатирует аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на... читать дальше
.07 июня 2017 года 15:44
Москва. 7 июня. Доллар США повышается, евро понижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти. читать дальше
.07 июня 2017 года 15:38
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 18% - до 136 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы понижаем наш прогноз по чистой прибыли "Мосбиржи" на период с 2017... читать дальше
.07 июня 2017 года 15:09
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. По итогам переоценки рекомендации для большинства бумаг не изменились: рекомендация... читать дальше
.07 июня 2017 года 14:42
Диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок - "Аналитика Онлайн"
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов.... читать дальше
.07 июня 2017 года 14:11
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:50
"Позитивный внешний фон, сложившийся к началу новой торговой сессии среды, 7 июня, способствует росту российских индексов акций, которые поднимаются в среднем на 0,5%. Так, индекс ММВБ к середине дня достиг отметки в 1882,1 пункта, а РТС - 1045,65 пунктов. В то же время российская валюта снижается... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:30
"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным, и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.