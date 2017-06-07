Raiffeisenbank начал анализ Русснефти и рекомендует продавать ее акции

Raiffeisenbank начал анализ "Русснефти" (MOEX: RNFT), сообщается в обзоре аналитиков банка Андрея Полищука и Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость акций "Русснефти", рассчитанная аналитиками Raiffeisenbank, составляет 400 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "продавать".

Как отмечают эксперты, акции "Русснефти" торгуются с чрезмерно высокой премией к бумагам других компаний сектора, даже несмотря на достаточно высокие перспективы роста на фоне прогнозируемого увеличения добычи льготной нефти и планов по сокращению расходов. Кроме того, как полагают эксперты, дивидендов на обыкновенные акции "Русснефти" пока не будет в связи с ожидаемым ростом капитальных затрат.

Текущая стоимость акций "Русснефти" составляет порядка 604,4 рубля за штуку.