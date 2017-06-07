Сегодня по итогам дня индекс ММВБ прибавит в пределах 1% - ИК "ФИНАМ"

В среду ко второй половине дня российский фондовый рынок устойчиво вышел в «зеленую зону»: индекс ММВБ прибавляет чуть более 0,9%, достигая 1888 пунктов, а его долларовый аналог РТС растет на 0,8%, до 1050 пунктов, констатирует аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин. Влияние внешнего фона на российский рынок можно рассматривать, как позитивное: фьючерс на «широкий» американский индекс S&P 500 демонстрирует рост в пределах 0,1%, а общеевропейский Stoxx 600 прибавляет 0,43%. Спрос на рисковые активы формируют ожидания относительно предстоящих 8 июня досрочных парламентских выборов в Великобритании и решения ЕЦБ по ставке. Среди акций российских компаний сегодня в лидерах роста Мосбиржа (+2,9%), Роснефть (+2,3%) и Транснефть (ап: +2,2%). Хуже рынка КАМАЗ (-2%), СОЛЛЕРС (-1,9%) и Акрон (-1,7%). Сбербанк сегодня представил данные РСБУ отчетности за май. Чистая прибыль составила 54,8 млрд руб. Акции кредитного учреждения не отреагировали на результаты и торгуются вместе с рынком. Россети представили результаты по МСФО за 1 квартал 2017 года. Выручка увеличилась на 5,8% г/г, и составила 230,85 млрд руб. Чистая прибыль упала на 1,7% г/г, до 23,58 млрд руб. Акции позитивно отреагировали на отчетность и торгуются выше рынка. На валютном рынке Мосбиржи евро дешевеет на 0,3%,до 63,6 руб. Доллар США прибавляет 0,2%, подрастая до 56,6 руб. «Основная» валютная пара евро/доллар теряет 0,46%, торгуясь у отметки 1,123.

Фьючерсы на основные сорта нефти к текущему моменту теряют в пределах 0,9%. Баррель Brent стоит $49,7, а WTI торгуется вблизи $47,8. Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация данных EIA по недельному изменению запасов и уровня добычи в США. По прогнозам, запасы сырой нефти на этот раз сократятся на 3,5 млн барр.

Судя по всему, сегодня по итогам дня за счет влияния достаточно позитивного внешнего фона индекс ММВБ прибавит в пределах 1%, полагает эксперт ИК. На валютном рынке к вечеру не исключено умеренное укрепление нацвалюты на фоне релиза данных EIA.