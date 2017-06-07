Москва. 7 июня. Доллар США повышается, евро понижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 56,65 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,55 руб./EUR1, опустившись на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась всего на 3,1 копейки, подешевев до 59,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8 июня на 8,69 копейки, до 56,59 руб./$1, и опустил курс евро на 6,38 копейки, до 63,72 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей на сигналах роста запасов бензина в США.

Евро снижается в паре с рублем в связи с заметным ослаблением котировок европейской валюты на мировом рынке Forex в ожидании заседания ЕЦБ в четверг. Участники рынка закрывают длинные позиции, фиксируя прибыль после роста последних дней.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,8% - до $49,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,68% - до $47,84 за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы бензина в США на минувшей неделе подскочили на 4,08 млн баррелей. Столь существенный рост запасов топлива усугубил опасения инвесторов в том, что излишек предложения на американском нефтяном рынке сохранится в обозримом будущем.

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будут обнародован позднее в среду. Согласно прогнозам, в США будет зафиксировано снижение запасов нефти по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.

"На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся досрочные выборы в британский парламент, показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми будут заслушаны в Сенате США, выступит с заявлениями президент ЕЦБ Марио Драги. Перспектив значительного укрепления доллара пока не просматривается. Для разворота тренда необходимы четкие сигналы от ФРС, а также решительные действия администрации президента США Дональда Трампа по исполнению предвыборной программы экономического роста. Рубль поддерживают умеренные продажи валюты экспортерами и нерезидентами. В фокусе внимания также позиция ЦБ РФ относительно ключевой ставки; вероятнее всего, ставка 16 июня будет понижена до уровня 9% годовых", - полагают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"Рубль по-прежнему торгуется стабильно, курсируя неподалеку от уровней открытия. Пара "доллар-рубль" демонстрирует небольшой восходящий уклон на фоне неспособности Brent привлечь покупателей и отвоевать уровень $50 за баррель. Позднее в тон на рынке черного золота задаст официальный отчет Минэнерго по запасам нефти", - ожидает главный аналитик Global FX Сергей Мельников.

"Рубль в целом консолидируется вблизи уровней конца прошлой недели, но вряд ли это затишье продлится долго. Котировки нефти Brent ведут бой за сохранение уровня выше $50 за баррель. Важные события текущей недели могут изменить настроения на глобальных площадках и повлиять на российскую валюту. С окончанием периода усреднения резервов у рубля нет локальных поддерживающих факторов", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает демонстрировать завидную устойчивость, игнорируя ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ и очередную волну пессимизма с нефтяного рынка", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду понизились, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 12 базисных пункта (б.п.) - до 9,38% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,3% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего дня - 9,36%, 9,36% и 9,3% годовых соответственно.