Газпромбанк снизил оценку акций Мосбиржи на 18%, но оставил рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) на 18% - до 136 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы понижаем наш прогноз по чистой прибыли "Мосбиржи" на период с 2017 года по 2019 год на 4-5%. Данные изменения, вкупе с корректировкой наших ожиданий по денежной позиции биржи, привели к понижению нашей прогнозной цены акций биржи до 136 рублей, что подразумевает потенциал роста котировок с текущих уровней на 33% и соответствует рекомендации "покупать", - говорится в обзоре.

Как ожидают эксперты, дивидендная доходность по акциям "Московской биржи" останется в районе 7-8% на пятилетнем горизонте.

"При высоком коэффициенте дивидендных выплат по сравнению со стандартами других компаний показатель "Московской биржи" все еще отстает от аналогов с развивающихся рынков, коэффициент дивидендных выплат которых составляет 80-90% от чистой прибыли. Мы полагаем, что коэффициент дивидендных выплат у "Московской биржи" может достигнуть 75% в следующем году, а в последующие годы вырасти до 80%. При этом для роста дивидендов на акцию препятствием станет снижение чистой прибыли в будущие годы, что выразится в относительно скромном среднегодовом росте дивидендов на акцию в 2017-2021 годах (плюс 2,2%) и дивидендной доходности в районе 7-8% на пятилетнем горизонте", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 138,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 102,4 рубля за штуку.