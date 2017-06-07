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07 июня 2017 года 15:09
БКС поднял оценку GDR Х5 на 43% в рамках переоценки сектора, рейтинг "покупать" был подтвержден
Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. По итогам переоценки рекомендации для большинства бумаг не изменились: рекомендация "покупать" для GDR Х5, GDR "Ленты", GDR "О'Кей" и акций "Магнита"; "держать" для GDR "Магнита". Только для акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) была изменена рекомендация после пересмотра на "держать". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", на пересмотр рекомендация для акций "Дикси" была поставлена в январе 2017 года, до этого была рекомендация "покупать". "Экономический кризис 2015-2016 годов вызвал падение реальных доходов и ухудшение потребительского спроса. Мы ожидаем, что динамика потребления станет положительной уже в ближайшие один-два квартала за счет возвращения к индексации зарплат и пенсий, а также традиционного роста социальных расходов в преддверии президентских выборов 2018 года. Тем не менее, до четвертого квартала 2017 года темпы роста розничных продаж или реальных доходов, вероятно, будут отставать от динамики ВВП", - говорится в обзоре. Как отмечает аналитик, в ответ на экономический спад крупнейшие ритейлеры смогли использовать свои конкурентные преимущества для заметного увеличения своей рыночной доли за счет неорганизованной розницы и небольших сетей. Темпы роста розничных продаж у крупнейших торговых сетей опережают среднерыночные значения в 2-10 раз, что ускоряет консолидацию рынка, подчеркивает М.Ибрагимов. "Инвесторы, наконец, научились избирательно подходить к оценке ритейлеров. Тем не менее, рынок пока недооценивает потенциал роста маржи X5, "Ленты" и "О'Кей", что создает риски повышения консенсус-прогнозов и возможности для инвестиций", - считает аналитик. Он также полагает, что "Магнит" (MOEX: MGNT) работает над решением давних операционных проблем и может вернуть себе привлекательность, но лишь в среднесрочной перспективе. "Дикси" показывает некоторый прогресс в оптимизации издержек и оборотного капитала, однако эффективность розничной модели, способной восстановить трафик и маржу, пока не выработана. "Мы видим потенциал роста стоимости компаний, которые способны увеличить свою рентабельность и преподнести сюрприз по чистой прибыли - X5, "Лента", "О'Кей". Мы нейтрально смотрим на "Магнит" и "Дикси", которым необходимо продемонстрировать операционные улучшения для восстановления инвестиционной привлекательности", - пишет М.Ибрагимов. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Х5 - 50,0 (текущая цена - 36,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Магнит - 42,0 (текущая цена - 35,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Магнит (для акций; цены в рублях) - 12100,0 (текущая цена - 9503,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Лента - 9,5 (текущая цена - 6,1), рекомендация - покупать; Прогнозная цена О'Кей - 3,0 (текущая цена - 2,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Дикси (для акций; цены в рублях) - 280,0 (текущая цена - 221,0), рекомендация - держать.
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