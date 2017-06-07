Диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок - "Аналитика Онлайн"

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов. Ранее, напоминает эксперт, саудиты, наоборот, давали скидки своим покупателям. Но сейчас перед сезоном, когда НПЗ увеличивают закупки, решили их поднять.

Интерес к российским облигациям продолжает снижаться. В ближайшее время Министерство Финансов планирует разместить на бирже облигации с погашением на 2024 и 2033 годах всего лишь на 35 млрд. Такое радикальное снижение объемов размещения связано с отсутствием интереса среди зарубежных инвесторов к последним аукционам. Похоже, что история с carry trade все ближе и ближе к своей развязке, подчеркивает эксперт.

На этом фоне курс доллара находится на отметке 56 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 75 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1880 пунктов, а котировки нефти марки Brent по-прежнему торгуются ниже 50 долларов за баррель.

Экс-министр, Алексей Кудрин, в интервью для Bloomberg заявил о том, что «Россия катастрофически теряет время». "К сожалению, понимание необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно, - комментирует Г. Задоя. - Напомню, что сейчас экс-министр возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). Кудрин занимается вопросами о формировании стратегии развития экономики. Однако, даже Алексею Леонидовичу понятно, что быстрых изменений в структуре российской экономики ожидать не стоит, о чем он говорит в своем интервью".

"Что же касается ситуации на международных рынках, то участники рынка ждут четверга, когда будет принято решение о процентной ставке в Европе, а также пройдут досрочные парламентские выборы в Великобритании, - указывает Г. Задоя. - Это самые ожидаемые события текущей недели, которые найдут свое отражение на международных площадках. Перед этими событиями российский фондовый рынок замедлил свое падение. Рубль держится стойко в диапазоне от 56 рублей до 57 рублей за одну единицу американской валюты. Нефть также не спешит делать каких-то резких рывков вверх или вниз. Скорее всего, до конца текущей недели примерно такая картина и будет сохраняться. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок. Целями мы еще ранее называли 62 - 63 рубля за доллар".