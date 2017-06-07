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07 июня 2017 года 14:42
Диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок - "Аналитика Онлайн"
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов. Ранее, напоминает эксперт, саудиты, наоборот, давали скидки своим покупателям. Но сейчас перед сезоном, когда НПЗ увеличивают закупки, решили их поднять. Интерес к российским облигациям продолжает снижаться. В ближайшее время Министерство Финансов планирует разместить на бирже облигации с погашением на 2024 и 2033 годах всего лишь на 35 млрд. Такое радикальное снижение объемов размещения связано с отсутствием интереса среди зарубежных инвесторов к последним аукционам. Похоже, что история с carry trade все ближе и ближе к своей развязке, подчеркивает эксперт. На этом фоне курс доллара находится на отметке 56 рублей 60 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 75 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1880 пунктов, а котировки нефти марки Brent по-прежнему торгуются ниже 50 долларов за баррель. Экс-министр, Алексей Кудрин, в интервью для Bloomberg заявил о том, что «Россия катастрофически теряет время». "К сожалению, понимание необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно, - комментирует Г. Задоя. - Напомню, что сейчас экс-министр возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР). Кудрин занимается вопросами о формировании стратегии развития экономики. Однако, даже Алексею Леонидовичу понятно, что быстрых изменений в структуре российской экономики ожидать не стоит, о чем он говорит в своем интервью". "Что же касается ситуации на международных рынках, то участники рынка ждут четверга, когда будет принято решение о процентной ставке в Европе, а также пройдут досрочные парламентские выборы в Великобритании, - указывает Г. Задоя. - Это самые ожидаемые события текущей недели, которые найдут свое отражение на международных площадках. Перед этими событиями российский фондовый рынок замедлил свое падение. Рубль держится стойко в диапазоне от 56 рублей до 57 рублей за одну единицу американской валюты. Нефть также не спешит делать каких-то резких рывков вверх или вниз. Скорее всего, до конца текущей недели примерно такая картина и будет сохраняться. Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок. Целями мы еще ранее называли 62 - 63 рубля за доллар".
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07 июня 2017 года 14:11
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:50
"Позитивный внешний фон, сложившийся к началу новой торговой сессии среды, 7 июня, способствует росту российских индексов акций, которые поднимаются в среднем на 0,5%. Так, индекс ММВБ к середине дня достиг отметки в 1882,1 пункта, а РТС - 1045,65 пунктов. В то же время российская валюта снижается... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:30
"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным, и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 12:41
"На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить только выпуски с фиксированной ставкой купона: 7-летние ОФЗ 26222 (YTM 7,89%) и 16-летние ОФЗ 26221 (YTM 8,01%) в объеме 20 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, на долговых рынках GEM... читать дальше
.07 июня 2017 года 12:20
До выступления бывшего директора ФБР доллар/рубль, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне - InstaForex
В ожидании важного и для рубля, и для доллара выступления бывшего директора ФБР пара, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне, не решаясь на активные движения. Если Коми подтвердит, что американский президент принуждал его прекратить расследование в отношении Флинна, рубль может... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
Москва. 7 июня. Коррекционный рост рынка акций РФ утром в среду вслед за Китаем и Европой сдерживает слабая нефть, которая не может закрепиться выше $50 за баррель. читать дальше
.07 июня 2017 года 11:24
"Рубль консолидируется вблизи уровней конца прошлой недели, но вряд ли это затишье продлится долго. Котировки нефти ведут "бой" за сохранение уровня выше $50 долларов. Важные события текущей недели могут изменить настроения на глобальных площадках и повлиять на российскую валюту. С окончанием... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:04
"Нефть торгуется ниже $50 за баррель Brent. Драйверы для игры на повышение не появляются, но и распродавать подешевевшие бумаги желающих пока что больше не находится. Похоже, рынок "нащупал" равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цену. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:43
Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets
"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:23
"Нефти вчера удалось подняться даже чуть выше 50 долларов/баррель, тем не менее, пока об устойчивом росте речи не идет. Статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., но при этом выросли запасы бензина на 4,1 млн барр. и запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр. На этом... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:22
Москва. 7 июня. Доллар США слегка повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне торгующейся в узком коридоре нефти. читать дальше
.07 июня 2017 года 10:10
"Российский рубль продолжает копировать динамику цены на нефть. Так, например, коэффициент 90-дневной корреляции между рублем и нефтью в периоде одного года увеличился до 0,52 пунктов с 0,46 в начале июня. Корреляция начала увеличение в начале мая, очевидно, инвесторы ждали существенного события –... читать дальше
.07 июня 2017 года 09:55
налитики ИК "Атон" прогнозируют, что отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
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