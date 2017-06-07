Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся досрочные выборы в британский парламент, показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми будут заслушаны в Сенате США, выступит с заявлениями президент ЕЦБ Марио Драги. Котировки «черного золота» продолжают находиться под давлением от избытка сырья. Кроме того, инвесторы находятся под впечатлением от решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, которое может свидетельствовать о стремлении Вашингтона активизировать поиск энергоносителей на территории страны. Поддержку нефти в моменте оказывает политическая напряженность на Ближнем Востоке, однако возможная изоляция Катара угрожает мировой торговле и способна привести к непредсказуемым последствиям. Перспектив значительного укрепления доллара пока не просматривается. Для разворота тренда необходимы четкие сигналы от ФРС, а также решительные действия администрации Трампа по исполнению предвыборной программы экономического роста. Рубль поддерживают умеренные продажи валюты экспортерами и нерезидентами. В фокусе внимания также – позиция Центробанка относительно ключевой ставки; вероятнее всего, ставка 16 июня будет понижена до уровня 9,00% годовых. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл.".