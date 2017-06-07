Активность инвесторов на российском рынке акций снижается пятый день подряд - Dukascopy Bank SA

"Позитивный внешний фон, сложившийся к началу новой торговой сессии среды, 7 июня, способствует росту российских индексов акций, которые поднимаются в среднем на 0,5%. Так, индекс ММВБ к середине дня достиг отметки в 1882,1 пункта, а РТС - 1045,65 пунктов. В то же время российская валюта снижается вслед за ценами на нефть, на текущий момент курс рубля снизился против доллара на 9 копеек - до 56,6275 руб./доллар. Нефтяные контракты дешевеют, несмотря на падение запасов сырой нефти в США. В целом же активность инвесторов на российском рынке акций снижается пятый день подряд на фоне неопределённости, связанной с содержанием выступления бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США. Дополнительное давление на российский рынок оказывают ожидания инвесторов выхода новых данных от Минэнерго США. Если суточная добыча в США вновь вырастет, то это негативно скажется на стоимости нефти и котировках акций российских нефтегазовых компаний", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.