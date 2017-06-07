"Почва" для рубля остается неустойчивой - "Нордеа Банк"

"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным, и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает демонстрировать завидную устойчивость, игнорируя ожидания по снижению ключевой ставки и очередную волну пессимизма с нефтяного рынка (к слову, стоимость нефти в рублях к текущему моменту ниже отметки 2700). Скорее рынок ориентируется на то, что снижение ставки будет минимальным (0,25п.), а нефть не уйдет заметно ниже $50/bbl. И все же "почва" для рубля остается неустойчивой. Ухудшение внешнего фона (по итогам заседаний ЕЦБ и ФРС) в состоянии подорвать сложившийся оптимизм и оттеснить рубль к отметкам ~58. Краткосрочно USD/RUB - 56,4-56,8", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.