Любое снижение нефти ниже $50 - это уже возможности для покупок - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты надолго не задержатся ниже 50 долларов. После продления соглашения по сокращению добычи ценам находится ниже тех уровней, на которых они были вообще до оглашения решения, просто нелогично. Поэтому любое снижение ниже 50 - это уже возможности для покупок", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.