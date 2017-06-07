С точки зрения локальных инвесторов, ОФЗ дороги - Райффайзенбанк

"На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить только выпуски с фиксированной ставкой купона: 7-летние ОФЗ 26222 (YTM 7,89%) и 16-летние ОФЗ 26221 (YTM 8,01%) в объеме 20 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, на долговых рынках GEM наблюдалось заметное снижение доходностей: на 20-25 б.п. по 10-летним бумагам Мексики, Колумбии и Турции. На этом фоне ОФЗ выглядели "хуже рынка": доходности бумаг с погашением через 5-10 лет ушли вниз всего на 1-4 б.п., что свидетельствует о сохраняющемся на низком уровне спросе со стороны нерезидентов, которому не способствует слабая конъюнктура на рынке нефти (хотя рубль это пока игнорирует), а также низкая премия ОФЗ к долгам Мексики и Индии. С точки зрения локальных инвесторов (прежде всего, банков), ОФЗ дороги: большая часть потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже учтена в ценах. Таким образом, участие в аукционах представляет лишь спекулятивной интерес приобретения бумаг с премией по доходности ко вторичному рынку: по выпуску 26222 с YTM 7,95-8%, по выпуску 26221 с YTM 8,05-8,1%. Однако не факт, что с такими премиями Минфин будет реализовывать бумаги: сокращение предложения на аукционах может свидетельствовать о неготовности ведомства размещать на "слабом" рынке и платить премию в условиях комфортного исполнения доходной части бюджета", - комментируют ситуацию специалисты Райффайзенбанка.