До выступления бывшего директора ФБР доллар/рубль, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне - InstaForex

"В ожидании важного и для рубля, и для доллара выступления бывшего директора ФБР пара, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне, не решаясь на активные движения. Если Коми подтвердит, что американский президент принуждал его прекратить расследование в отношении Флинна, рубль может заметно подешеветь под гнетом опасений относительно ужесточения санкций против Москвы. В этом случае доллар/рубль может протестировать уровень 57 рублей до конца недели", – указывает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.