Подъем рынка акций РФ утром в среду вслед за Китаем и Европой сдерживает слабая нефть

Москва. 7 июня. Коррекционный рост рынка акций РФ утром в среду вслед за Китаем и Европой сдерживает слабая нефть, которая не может закрепиться выше $50 за баррель.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1877,61 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1045,13 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 56,6 рубля (+0,08 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,2%).

Подешевели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Индексы в США во вторник снизились на фоне роста нервозности трейдеров в ожидании важных для рынка событий, намеченных, главным образом, на четверг. Внимание инвесторов направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В Азии в среду выросли Япония (+0,1%) и Китай (+1,2%), плюсует Европа (FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,3%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Китайский рынок вырос после того, как 10 компаний КНР, имеющих листинг на бирже, обратили внимание своих сотрудников на рыночные сигналы о подъеме котировок акций в краткосрочной перспективе, пишет MarketWatch. Уведомления были сделаны для того, чтобы стимулировать сотрудников к покупке акций, которая позволила бы нивелировать их предыдущие потери, отмечает издание.

Цены на нефть утром проседают после скачка накануне. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $49,79 за баррель (-0,7% и +1,3% во вторник), июльская цена WTI - $47,89 за баррель (-0,6% и +1,7% накануне).

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут обнародован в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.

Тем не менее, энтузиазм инвесторов, связанный с продолжающимся сокращением запасов в США, нивелируется опасениями, что добыча нефти в стране, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), продолжит расти.

EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год: прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, нефть остается под давлением рисков для сделки ОПЕК+ и неопределенности перспектив мировой экономики в свете снижения вероятности того, что Д.Трамп не сможет исполнить свои обещания стимулирования американской экономики, а Китай будет вынужден притормозить свой рост из-за проблемы высокого уровня долга. Учитывая доминирующее влияние нефтяного фактора, рынки будут ожидать выхода отчета Минэнерго о запасах энергоресурсов (17:30 МСК).

Настроения инвесторов на глобальных рынках будут зависеть от ряда событий ближайших дней: в четверг в Конгрессе США пройдут слушания с участием экс-главы ФРБ Дж.Коми относительно давления на службу со стороны Д.Трампа с целью прекращения расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Также в четверг состоится заседание ЕЦБ, будут опубликованы данные по ВВП еврозоны и числу заявок на пособие по безработице в США.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, статистики в среду немного, но это не означает, что день будет спокойным. Многие инвесторы начнут заранее готовиться к "суперчетвергу", когда состоятся выборы в Великобритании, пройдет заседание ЕЦБ, а бывший директор ФБР Дж.Коми должен будет предоставить доказательства давления со стороны президента США Д.Трампа на ФБР. Соответственно, в среду можно ожидать нервозности на рынках, включая российский, так как многие ожидаемые события непосредственно касаются российских активов. Даже ужесточение риторики ЕЦБ будет означать ухудшение условий для carry trade в паре евро/рубль.

По мнению главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, пока нефть ниже $50 за баррель Brent, серьезных драйверов для игры на повышение нет. Но и распродавать подешевевшие бумаги желающих не находится. Похоже, рынок нащупал равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цены. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на внешних рынках давить российский рынок дальше вниз будет достаточно проблематично. Если, конечно, корпоративные новости по ключевым эмитентам не испортят настроение инвесторам.

На горизонте ближайших 10 дней пройдут заседания ЕЦБ, ФРС и Банка России. Наиболее значимыми представляются не сами решения, а прогнозные заявления, которые будут озвучены по итогам заседаний регуляторов - они имеют определяющее значение с точки зрения влияния на аппетит к риску глобальных инвесторов.

На горизонте месяца крайне значимым для российского рынка событием обещает стать первая личная встреча президентов России и США. Выстраивание конструктивного диалога в двусторонних отношениях представляется ключевым фактором усиления интереса западных инвесторов к российским активам. Надежды в отношении данной встречи "на полях" саммита G20, вероятно, будут оказывать дополнительную поддержку рынку в конце июня.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев отмечает сохранение негативных настроений в нефти после известий о том, что Саудовская Аравия и ряд других государств Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, членом ОПЕК. Распродажи нефти связаны с опасениями, что это событие может повлиять на соглашение под руководством ОПЕК по снижению добычи, которое было продлено до марта следующего года.

Однако более рассудительный подход к анализу данного фона позволяет сделать и другие выводы. Во-первых, последствия выхода Катара из сделки по сокращению производства ОПЕК были бы минимальными, учитывая их приверженность сокращению на 30 тыс. баррелей в день. Во-вторых, куда разумнее для Катара было бы сейчас разрешить этот конфликт, а не эскалировать его. В среду в 17:30 МСК выйдут данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Руководствуясь опытом прошлых недель, трейдеры легко могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи "черного золота" в США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подорожали бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+2,1%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-2,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,2%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,039 млрд руб. (из них 1,49 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).