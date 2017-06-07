До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24

"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник 4-недельных "биллей" было размещено лишь на 40 млрд долларов. Уменьшение объема предложения по 4-недельным "биллям" – негативный для доллара сигнал. Но мы по-прежнему не верим в то, что перед относительно скорым повышением порога госдолга США начнется заметное падение доллара. Ставим на то, что до заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте, между 1,12 и 1,13, а затем состоится "поход" за локальными "стопами" ниже отметки 1,11. Хотя, судя по всему, затем евро-доллар снова вернется к 1,12. Похоже на то, что безыдейный летний период евро-доллар решил провести достаточно высоко, но это только добавит "крутизны" будущему нисходящему тренду, который начнется после повышения порога госдолга США. Пока евро-доллар остается в диапазоне 1,05-1,15, пара здесь, если не считать кратковременных "проколов", находится уже два с половиной года. Однако если посмотреть сезонность, то можно увидеть, что и осенью 2015 года, и осенью 2016 года наблюдалось падение евро-доллара от верхней границы диапазона к нижней. Мы же полагаем, что осень 2017 года будет больше напоминать осень 2014 года, когда после долгого летнего стояния на месте пара обвалилась вниз почти на 35 фигур. Так что осенью определенно ждем, что паритет по паре евро-доллар будет пробит", - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.