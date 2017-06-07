Большинство "голубых фишек" продолжает находиться в рамках понижательных тенденций - ВТБ 24

"Нефть торгуется ниже $50 за баррель Brent. Драйверы для игры на повышение не появляются, но и распродавать подешевевшие бумаги желающих пока что больше не находится. Похоже, рынок "нащупал" равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цену. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на внешних рынках, давить наш рынок акций дальше вниз будет достаточно проблематично. Если, конечно же, корпоративные новости по ключевым эмитентам не испортят настроение инвесторам. Напомним, что на горизонте ближайших 10 дней у нас будет заседание ЕЦБ, ФРС и Банка России. Причём более значимыми представляются не сами решения, а те прогнозные заявления, которые будут озвучены по итогам заседаний регуляторов. Они имеют определяющее значение с точки зрения влияния на аппетит к риску глобальных инвесторов. Если же смотреть ещё чуть дальше, то на горизонте 1 месяца крайне значимым для российского рынка событием обещает стать первая личная встреча В. Путина и Д. Трампа. Выстраивание конструктивного диалога в двусторонних отношениях представляется ключевым фактором усиления интереса западных инвесторов к российским активам. Надежды в отношении данной встречи на полях Саммита G20, вероятно будут оказывать дополнительную поддержку рынку в конце июня. Пока что воздерживаемся от возобновления покупок по акциям. Большинство "голубых фишек" продолжает находиться в рамках понижательных тенденций", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.