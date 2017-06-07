Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets

"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет США покажет девятое последовательное еженедельное снижение запасов. Трейдеры продолжают обсуждать и ситуацию вокруг Катара. Напомню, что накануне цены на нефть упали до месячного минимума после новостей о том, что Саудовская Аравия и три других государства Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром, членом Организации нефти Экспорт Страны. Распродажи нефти были связаны с опасениями, что это событие может повлиять на соглашение под руководством ОПЕК по снижению добычи, которое было продлено до марта следующего года. Однако более рассудительный подход к анализу данного фона позволил сделать и другие выводы. Во-первых, последствия выхода Катара из сделки по сокращению производства ОПЕК были бы минимальными, учитывая их приверженность сокращению на 30 000 баррелей в день. Во-вторых, куда разумнее для Катара было бы сейчас разрешить этот конфликт, а не эскалировать его. Сегодня в 17:30 мск выйдут данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Руководствуясь опытом прошлых недель, трейдеры легко могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи "черного золота" в США", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.