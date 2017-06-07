Сегодня ждем от нефти проторговки 50 долларов/баррель - Промсвязьбанк

"Нефти вчера удалось подняться даже чуть выше 50 долларов/баррель, тем не менее, пока об устойчивом росте речи не идет. Статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., но при этом выросли запасы бензина на 4,1 млн барр. и запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр. На этом фоне сегодня ждем от нефти проторговки 50 долларов/баррель, в фокусе будет статистика от Минэнерго США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.