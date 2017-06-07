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Главная / Мнения аналитиков / Рубль ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"
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07 июня 2017 года 10:10
Рубль ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"
"Российский рубль продолжает копировать динамику цены на нефть. Так, например, коэффициент 90-дневной корреляции между рублем и нефтью в периоде одного года увеличился до 0,52 пунктов с 0,46 в начале июня. Корреляция начала увеличение в начале мая, очевидно, инвесторы ждали существенного события – заседания ОПЕК, поэтому рубль ослабнет к доллару из-за слабой реакции нефти на хороший прогноз от API. Запасы сырой нефти в общем объеме и в хранилищах Кушинга показали снижение на 4,6 млн и 4 млн барр., что создает оптимизм для роста нефтяных котировок. Однако выросли запасы бензина на 4 млн барр., что смущает трейдеров. С другой стороны, официальные данные от Минэнерго окажут поддержку ценам "черного золота", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.
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07 июня 2017 года 14:42
Диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит для среднесрочных покупок - "Аналитика Онлайн"
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов.... читать дальше
.07 июня 2017 года 14:11
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,35-56,85 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:50
"Позитивный внешний фон, сложившийся к началу новой торговой сессии среды, 7 июня, способствует росту российских индексов акций, которые поднимаются в среднем на 0,5%. Так, индекс ММВБ к середине дня достиг отметки в 1882,1 пункта, а РТС - 1045,65 пунктов. В то же время российская валюта снижается... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:30
"Рубль сегодня может сдержанно подешеветь по итогам торгов на фоне дистанцирования от рисковых активов в преддверии ключевых событий текущей недели. Восстановление нефтяных цен по-прежнему не выглядит убедительным, и не сможет добавить оптимизма. В целом же российская валюта продолжает... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 12:41
"На сегодняшних аукционах Минфин решил предложить только выпуски с фиксированной ставкой купона: 7-летние ОФЗ 26222 (YTM 7,89%) и 16-летние ОФЗ 26221 (YTM 8,01%) в объеме 20 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. За неделю, прошедшую с предыдущего аукционного дня, на долговых рынках GEM... читать дальше
.07 июня 2017 года 12:20
До выступления бывшего директора ФБР доллар/рубль, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне - InstaForex
В ожидании важного и для рубля, и для доллара выступления бывшего директора ФБР пара, скорее всего, продолжит "топтаться" в тесном диапазоне, не решаясь на активные движения. Если Коми подтвердит, что американский президент принуждал его прекратить расследование в отношении Флинна, рубль может... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
Москва. 7 июня. Коррекционный рост рынка акций РФ утром в среду вслед за Китаем и Европой сдерживает слабая нефть, которая не может закрепиться выше $50 за баррель. читать дальше
.07 июня 2017 года 11:24
"Рубль консолидируется вблизи уровней конца прошлой недели, но вряд ли это затишье продлится долго. Котировки нефти ведут "бой" за сохранение уровня выше $50 долларов. Важные события текущей недели могут изменить настроения на глобальных площадках и повлиять на российскую валюту. С окончанием... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:04
"Нефть торгуется ниже $50 за баррель Brent. Драйверы для игры на повышение не появляются, но и распродавать подешевевшие бумаги желающих пока что больше не находится. Похоже, рынок "нащупал" равновесный уровень, когда весь негатив уже заложен в цену. Без дальнейшего ухудшения конъюнктуры на... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:43
Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets
"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:23
"Нефти вчера удалось подняться даже чуть выше 50 долларов/баррель, тем не менее, пока об устойчивом росте речи не идет. Статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., но при этом выросли запасы бензина на 4,1 млн барр. и запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр. На этом... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:22
Москва. 7 июня. Доллар США слегка повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне торгующейся в узком коридоре нефти. читать дальше
.07 июня 2017 года 09:55
налитики ИК "Атон" прогнозируют, что отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
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