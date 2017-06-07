Утренние прогнозы: сильных движений на рынке не будет

В среду утром часть аналитиков прогнозирует нейтральное начало торгов, а часть смотрит более оптимистично и допускает рост фондовых индексов. При этом сильных движенией на рынке не будет.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием изменений внешнего фона и происходящих событий".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Торги среды в России начнутся сдержанным повышением котировок. Сегодня, вероятно, сохранится низкая активность. Индекс ММВБ пока не демонстрирует признаков силы. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. Внешний фон пока также не дает оснований для сильных движений – активность на рынках в целом сокращается перед заседаниями ЕЦБ (08.06) и ФРС США (14.06)".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Отечественные индексы сегодня могут продемонстрировать рост после двух дней невнятной динамики, внешний фон располагает к покупкам. Сегодня мы ожидаем роста индексов в пределах 1%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Газпрома", "Роснефти", ГМК "Норникель".

"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Эффект от небольшого роста цен на нефть нивелируется снижением аппетита к риску на мировых фондовых рынках, что определит курс на продолжение консолидации. Из числа значимых корпоративных событий следует отметить бухгалтерскую отчетность "Сбербанка" по РСБУ за 5 месяцев, а также финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал "РусГидро".