Рубль стабилен к бивалютной корзине на открытии в среду

Москва. 7 июня. Доллар США слегка повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне торгующейся в узком коридоре нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,52-56,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,55 руб./$1 (+2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 63,74 руб./EUR1 (-4,5 копейки), стоимость бивалютной корзины понизилась всего на 0,7 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 59,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,97 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,67 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне котировок на нефти, торгующихся вблизи $50 за баррель марки Brent. Цены на нефть относительно стабильны в среду и торгуются в узком коридоре после существенного скачка по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК опустилась на 0,4% - до $49,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,42% - до $47,99 за баррель. Контракт подорожал на $0,79 (1,67%) - до $48,19 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Согласно прогнозам, ожидается снижение запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.