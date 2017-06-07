На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 7 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились во вторник на фоне роста нервозности трейдеров в ожидании важных для рынка событий, намеченных главным образом на четверг. Внимание инвесторов направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Осторожная позиция инвесторов привела во вторник к росту спроса на активы "тихой гавани", включая US Treasuries и японскую иену.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду, трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверие важных для рынка событий. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,06%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%. Китайский рынок идет вверх после того, как 10 компаний КНР, имеющих листинг на бирже, обратили внимание своих сотрудников на рыночные сигналы о подъеме котировок акций в краткосрочной перспективе,. Уведомления были сделаны для того, чтобы стимулировать сотрудников к покупке акций, которая позволила бы нивелировать их предыдущие потери.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду после существенного скачка по итогам предыдущей сессии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК опустилась на 0,66% - до $49,79 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на 1,31% - до $50,12 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени также на 0,66% - до $47,87 за баррель. Контракт подорожал на 1,67% - до $48,19 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей. Тем не менее, энтузиазм инвесторов, связанный с продолжающимся сокращением запасов в США, нивелируется опасениями, что добыча нефти в стране, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), продолжит расти. Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 год на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн б/с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн б/с, зафиксированного в 1970 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,255 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,603 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 июня вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 512,20 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Группа ЛСР-БО-001-01" (+0,5%), "Бинбанк БО-07" (+0,3%) и "Автодор-001Р-01" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-37" (-0,18%), "Металлоинвест БО-08" (-0,09%) и "РЖД-17" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-9-го купонов. Объявлена оферта через 4,5 года. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Бумаги размещены в рамках программы.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом до 10 млрд рублей в размере 8,75% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок погашения бумаг - 10 лет. Продолжительность 1-го купонного периода - 89 дней, 2-20-й купонные периоды - полугодовые. Сбор заявок на бумаги прошел 6 июня. Техническое размещение запланировано на 14 июня.

ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей на уровне 11,35% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 11,84% годовых. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11-го купонов погашается по 16,5% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинала. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 июня.

Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "Каркаде" серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей установлен на уровне 13,25-13,75% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 13,92-14,48% годовых. Ставки 2-12-го купонов равны ставке первого купона. Купоны - квартальные. Срок погашения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 1-11-го купонов погашается по 8,3% от номинала. В дату выплаты 12-го купона - 8,7% от номинала. Сбор заявок на бумаги проходит с 12:00 МСК 6 июня до 17:00 МСК 8 июня. Техническое размещение бумаг запланировано на 14 июня.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 9 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,20-9,46% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 20 июня.

Россельхозбанк (РСХБ) 14 июня с 10:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02Р объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,70-8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,89-9,15% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 июня.

Росбанк (MOEX: ROSB) 19 июня с 10:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок в рамках обмена двух выпусков облигаций серий А8 и БО-14 на два новых выпуска биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей каждый. Ставки 1-3-го купонов по новым планируемым выпускам идентичны текущим ставкам соответствующих старых выпусков. Так, ставки 1-3-го купона нового выпуска в рамках обмена бондов А8 установлены на уровне 9,35% годовых. Ориентир ставок 4-6-го купонов - не ниже 8,6% годовых. Ставки 1-3-го купона нового выпуска в рамках обмена бондов серии БО-14 установлены на уровне 10,4% годовых, ориентир ставок 4-6-го купонов - не ниже 8,6% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 5,1% годовых (25,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). РЖД разместили 14-й выпуск биржевых облигаций в июне 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 16,8% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. При превышении определенной эмитентом ставкой уровня 10% годовых возможно досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-14.

Новикомбанк установил ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-02 и БО-05 в размере 10% годовых. Облигации серий БО-02 и БО-05 на общую сумму 5 млрд рублей банк разместил в июне 2015 года. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 11,5% годовых. Срок обращения облигаций БО-02 составляет 3 года, БО-05 - 5 лет. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

ООО "Элемент Лизинг" в рамках оферты приобрело 221,223 тыс. биржевых облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 11% бондов данной серии. Компания разместила 5-летние бумаги объемом 2 млрд рублей в июне 2014 года по открытой подписке. Ставка текущего купона - 13,5% годовых.

ООО "Каркаде" приняло решение 26 июня провести выкуп биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 23 июня. ООО "Каркаде" разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 2,5 млрд рублей в апреле 2016 года. Бумаги имеют квартальные купоны. По выпуску также предусмотрена 2-летная оферта. По бондам предусмотрено амортизационное погашение.