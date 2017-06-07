Трейдеры заняли выжидательные позиции

Фондовые индексы США снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть стабильны в среду после существенного скачка по итогам предыдущей сессии.

Фондовые индексы США снизились во вторник на фоне роста нервозности трейдеров в ожидании важных для рынка событий, намеченных, главным образом, на четверг.

Внимание инвесторов направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет MarketWatch.

Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Осторожная позиция инвесторов привела во вторник к росту спроса на активы "тихой гавани", включая US Treasuries и японскую иену.

"Мы полагаем, что рынок ждет боковой тренд в краткосрочной перспективе, в том числе из-за сезонности - летние месяцы традиционно являются более спокойными, и инвесторы продолжат реагировать на громкие события", - говорит руководитель Traditional Investment Group в US Bank Wealth Management Лиза Копп.

Л.Копп, однако, ожидает подъема индекса S&P 500 к концу текущего года благодаря поддержке фундаментальных факторов.

Среди крупных компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, лидерами снижения котировок во вторник стали акции Wal-Mart Stores (-1,7%) и Boeing (-1,2%.)

Бумаги Apple Inc. выросли в цене на 0,3%. Накануне в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC Apple представила обновление операционной системы для мобильных устройств iOS и ОС для стационарных устройств macOS, ряд новых устройств и новый дизайн магазина приложений App Store.

Стоимость акций Amazon.com опустилась на 0,4%. Интернет-ритейлер сообщил о понижении членских взносов для трех категорий покупателей с низким доходом.

Капитализация 21st Century Fox уменьшилась на 0,6%. Медиагруппа объявила о покупке студии Aftershock, занимающейся разработкой видеоигр.

Акции американского производителя одежды и обуви Guess? Inc. потеряли в цене 6,2% после того, как Еврокомиссия объявила о намерении провести расследование, касающееся практик распространения продукции компанией. ЕК, в частности, планирует проверить, не ограничивала ли Guess? авторизованных ритейлеров в онлайн-продаже продукции компании потребителям или ритейлерам, находящихся в других странах Евросоюза.

Бумаги сети универсальных магазинов Macy's Inc. подешевели на 8,2% вслед за ухудшением компанией прогноза маржи прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизился на 0,2% - до 21136,23 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,3%, составив 2429,33.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,3% - до 6275,06 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду, трейдеры занимают выжидательную позицию в преддверие важных для рынка событий.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил в ходе торгов 0,1%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 0,2%.

Внимание инвесторов направлено на парламентские выборы в Великобритании, которые пройдут 8 июня, в этот же день состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Кроме того, в четверг бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом США и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

"Трио событий", несущих в себе риски для рынка, "достаточно, чтобы трейдеры заняли выжидательную позицию", отмечается в обзоре OCBC Bank.

Снижение доходностей US Treasuries на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" способствует падению котировок акций японских страховщиков в среду. Стоимость бумаг MS&AD Insurance Group опустилась на 1,5%.

Китайский рынок идет вверх после того, как 10 компаний КНР, имеющих листинг на бирже, обратили внимание своих сотрудников на рыночные сигналы о подъеме котировок акций в краткосрочной перспективе, пишет MarketWatch. Уведомления были сделаны для того, чтобы стимулировать сотрудников к покупке акций, которая позволила бы нивелировать их предыдущие потери, отмечает издание.

Австралийский рынок слабо поднимается в среду на фоне позитивных статданных. ВВП Австралии в первом квартале 2017 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,7% в годовом выражении, свидетельствуют официальные данные.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение ВВП на 0,3% в поквартальном и на 1,6% в годовом выражении.

Таким образом, экономика Австралии, где не было рецессии в последние двадцать пять лет, продолжает расти, хотя и достаточно медленными темпами, отмечают эксперты.

Цены на нефть стабильны в среду после существенного скачка по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,03 (0,06%) - до $50,09 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,65 (1,31%) - до $50,12 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,1%) - до $48,14 за баррель. Контракт подорожал на $0,79 (1,67%) - до $48,19 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут обнародован в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей.

Тем не менее, энтузиазм инвесторов, связанный с продолжающимся сокращением запасов в США, нивелируется опасениями, что добыча нефти в стране, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), продолжит расти.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США во вторник повысило прогноз роста добычи в стране на 2018 год на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой - до 10,01 млн б/с, что выше рекордного уровня в 9,6 млн б/с, зафиксированного в 1970 году, пишет MarketWatch.

Помимо этого, EIA понизило прогнозы цен на нефть WTI и Brent на 2018 год. Так, прогноз средней стоимости WTI уменьшен на 2,7% - до $53,61 за баррель, Brent - на 2,6%, до $55,61 за баррель.