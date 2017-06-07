Торги начнутся в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись к отметке в $50 за баррель на фоне публикации данных отраслевой статистики API (American Petroleum Institute), указавших на существенное снижение запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием изменений внешнего фона и происходящих событий", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.