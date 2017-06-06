Москва. 6 июня. Доллар США немного снижается, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка подросшей нефти.

Курс доллара США составил 56,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,71 руб./EUR1, повысившись всего на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 2,3 копейки, подешевев до 59,77 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на вечерних торгах на фоне слегка подросшей нефти. Котировки "черного золота" опускались в течение дня к $49 за баррель марки Brent, и в целом рынок энергоносителей находился в подавленном состоянии в течение большей части дня, реагируя на общее сокращение аппетита к риску на мировых рынках. Фондовые рынки находятся в подавленном состоянии во вторник, и этот настрой передавался сырьевому сектору.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысились на 0,16% - до $49,55 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,47% - до $47,6 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране за прошедшую неделю, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Согласно прогнозам, запасы нефти в США снизятся по итогам 9-й недели подряд - на 3,5 млн баррелей. Тем не менее энтузиазм инвесторов, связанный с продолжающимся сокращением запасов в США, нивелируется опасениями, что добыча нефти в стране, которая ранее достигла максимальных за девять месяцев 9,3 млн баррелей в сутки, продолжит расти.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах во вторник повторилась картина предыдущего торгового дня. "На рынке наблюдается низкая активность, объемы торгов небольшие. Несмотря на то, что цены на нефть опускались днем до $49 за баррель, спрос на пару "доллар-рубль" был не очень большой, и она весь день торгуется в пределах 10-15 копеек. Возможно, что на рынок смогут повлиять данные по запасам нефти, которые будут опубликованы в США во вторник ночью и в среду вечером", - подчеркивает А.Карпов.

"Рубль в течение большей части дня торговался в небольшом минусе к доллару на фоне отсутствия позитивных подвижек на рынке нефти. Локальную поддержку "россиянину" оказывали денежные потоки накануне сезона выплат дивидендов, однако потенциала для устойчивого роста не наблюдается. Если на прошлой неделе рублю удавалось держаться в рамках ставшего привычным коридора 56-57 руб./$1, то в среднесрочной перспективе курс может приблизиться к отметке 62-63 руб./$1", - полагают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"Несмотря на текущую апатию ко всему происходящему в сырьевом сегменте, российская валюта готова с радостью присоединиться к котировкам нефти, если те перейдут в режим восстановления. Однако на данном этапе с этого фронта возможна лишь локальная поддержка, которую могут получить котировки в случае сокращения запасов нефти в США", - считает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский.

"Цены на нефть днем во вторник остаются под умеренным давлением, но если удастся пробить цены вниз от рубежа $49 за баррель, "медведи" станут более активными. Сегодня и в среду будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, средние прогнозы предполагают заметное снижение параметров для "черного золота". Инвесторы будут очень внимательны к этим отчетам. Доллар хоть и повышался днем, но слишком медленно. Причина ясна: впереди много событий, которые окажут влияние на поведение валюты, и бежать впереди поезда точно не стоит. Участники торгов экономят силы, что вполне разумно", - высказывает мнение старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 июня на 5,95 копейки, до 56,67 руб./$1, и опустил курс евро на 2,93 копейки, до 63,78 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 6,99 копейки по отношению к понедельнику и составил 56,6768 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 4,99 копейки по отношению к 5 июня и составил 56,686 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 669,731 млн, из которых $1 млрд 157,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 512,219 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился всего на 0,74 копейки к понедельнику - до 63,7585 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 2,94 копейки по отношению к 5 июня и составил 63,8099 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR334,797 млн, из которых EUR164,437 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR170,36 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) во вторник существенно выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) повысились лишь незначительно. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 9,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,36 б.п., на срок 3 месяца - на 2 б.п. - до 9,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 9,3% годовых.

Банки разместили во вторник, 6 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 680 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,18% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 30 мая, банки разместили в ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,16% годовых.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ на утро составлял 2,755 трлн рублей (+260 млрд рублей). При этом краткосрочные рублевые ставки остаются повышенными, сделки проходят на отметках примерно 9,5%. Сформировавшийся повышенный спрос на рублевую ликвидность может быть обусловлен окончанием периода усреднения по фондам обязательного резервирования, одновременно рост ставок может сигнализировать о сдержанности участников рынка в части продаж валюты в преддверии решений ключевых регуляторов", - считает Д.Давыдов.