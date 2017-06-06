Рынок акций РФ во вторник просел вместе с миром, лидировала в откате "Система" на судебных новостях

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне негативной динамики мировых площадок, лидировали в откате акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1870,04 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1041,23 пункта (-0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,2%.

Доллар просел до 56,58 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах падения выступили акции АФК "Система" (-7,5%, до 13,105 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4% и -2,1% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%).

По итогам предварительного заседания по иску "Роснефти", которое состоялось во вторник в Арбитражном суде Башкирии, были удовлетворены все ходатайства истца, и ни одного из поданных "Системой". В итоге исковые требования "Роснефти" были увеличены до 170,6 млрд руб. из-за пересчета курса рубля, к делу приобщена переписка экс-менеджмента "Башнефти" (MOEX: BANE), которая, по мнению истца, доказывает осуществление им невыгодных действий для НК.

Основное заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" Арбитражный суд Башкирии назначил на 27 июня.

Выросли акции "Башнефти" (+3,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,04%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%).

В Азии во вторник преобладало снижение индексов, проседают Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%) - инвесторы с опасением ждут результатов парламентских выборов в Великобритании и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг.

Досрочные выборы в Великобритании организованы премьер-министром Терезой Мэй в надежде укрепить представительство консерваторов в парламенте. Между тем недавний теракт в Лондоне, унесший жизни 7 человек, может сказаться на результатах голосования, если британцы сочтут, что действующее правительство не принимает должных мер по обеспечению безопасности населения.

По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в апреле увеличились на 0,1% к марту и на 2,5% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,2% и 2,3% соответственно.

Кроме того, инвесторы следят за политическими событиями в США, где бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Нефть во вторник обновила минимумы за три недели в ожидании еженедельного отчета министерства энергетики США, но к вечеру наметилась коррекция вверх. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $49,57 за баррель (+0,2%), июльская цена WTI - $47,63 за баррель (+0,5%).

Вместе с тем добыча в Штатах стабильно растет с начала года, что частично нивелирует усилия ОПЕК по сокращению излишка предложения на рынке.

Как отмечают аналитики Райффайзенбанка, негатив на рынки привнес разрыв дипломатических отношений ряда стран Персидского залива с Катаром. При этом цены на нефть продолжили снижаться на фоне опасений, что майское соглашение ОПЕК+ о пролонгации сокращения добычи может сорваться из-за роста политической напряженности. Фьючерсы на Brent обновили минимумы с начала мая, хотя нефтяные валюты (рубль, канадский доллар, норвежская крона) практически не отреагировали на отрицательную динамику нефти. Из статистики во вторник интерес представляют предварительные данные американского нефтяного института (API) по запасам нефти в США.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настроения на глобальных рынках остаются в целом подавленными, инвесторы сильно озабочены предстоящими событиями - досрочными парламентскими выборами в Великобритании, заседанием ЕЦБ, а также выступлением бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Конгрессом США по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в Штатах.

Все эти события ожидаются в четверг, поэтому до этого времени инвесторы вряд ли будут активны в покупках. Евро в преддверии заседания ЕЦБ, на котором не предполагается никаких изменений ни по ставкам, ни в риторике, подорожал до $1,128, а золото поднялось в цене до 7-месячных максимумов. Таким способом, по всей видимости, инвесторы стараются уйти от рисков.

Потери российских индексов во вторник оказались не столь ощутимыми, как в Европе. Но если проводить параллели с остальными развивающимися рынками, то очевидно, что российский фондовый рынок по-прежнему пребывает в аутсайдерах.

Директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин также констатирует, что инвесторы зафиксировали прибыль на фондовых площадках мира и бегут в золото, ожидая дальнейшего развития событий на политической и экономической арене.

События второй половины недели определят вектор дальнейшего движения валют, фондовых индексов и сырьевых площадок, а пока рисковые активы пребывают под давлением.

Не добавляет оптимизма инвесторам и поведение цен на нефть - Brent пока удерживается над уровнем $49 за баррель, но в случае новой волны продаж с легкостью нарушит целостность этой локальной поддержки, поскольку позиции актива заметно ослабли после утраты важного психологического уровня $50 за баррель. В случае реализации негативного сценария цены направятся в область $48,4 за баррель.

По оценкам аналитиков Уральского банка реконструкции и развития, для инвесторов уже стала очевидной неспособность ОПЕК удержать равновесие в условиях увеличения добычи в Нигерии и Ливии. Американская статистика по сырью также оказывает давление на котировки. Добавляет неопределенности политический конфликт на Аравийском полуострове: перспективы изоляции Катара заставляют игроков опасаться, что испорченные отношения между членами картеля ослабят влияние глобального пакта о сокращении производства.

Следят рынки и за новостями из-за океана - в США отстраненный от должности директор ФБР Дж.Коми готовится выступить в Сенате. Новые перипетии расследования связей предвыборного штаба Д.Трампа с Россией могут поставить под удар выполнение пунктов программы экономического роста, с которой республиканец шел на выборы.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, главным событием дня стало заседание Арбитражного суда Башкирии, который принял к рассмотрению иск "Роснефти" к АФК "Система" в объеме 170,6 млрд рублей. К иску присоединилось и правительство Башкирии.

Чрезмерное снижение ставки ЦБ РФ может лишить Минфин РФ источника устойчивого финансирования бюджетного дефицита через ОФЗ. Все майские размещения стоит признать слабыми, а некоторые из них фактически провальными.

Основной темой обсуждения на рынке нефти остается катарский кризис и его возможное влияние на дисциплину соглашения об ограничении добычи ОПЕК+. В целом влияние Катара не столь сильное, но дисциплина может начать падать по иным причинам. Больше беспокойства может вызвать очередное свидетельство роста производства в США. Число активных буровых увеличивается уже 20 недель подряд, поэтому есть вероятность, что добыча в США продолжит расти.

Для разворота российского рынка акций вверх пока нет ни идей, ни объемов, считает эксперт.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, рынок акций РФ выглядит слабее остальных, но эта слабость не связана с фундаментальными показателями. Последняя макростатистика показывает, что экономический рост в России начинает ускоряться, а прибыли компаний растут даже в условиях укрепляющегося рубля. Лучше ожиданий оказались индексы PMI, а грузооборот транспорта, один из надежных показателей экономической активности, вырос в апреле на 9,4% в годовом выражении. То есть с точки зрения макроэкономики ситуация для рынка акций весьма благоприятна.

Проблема кроется в сильном рубле и высокой реальной ставке, которые перенаправляют притоки средств на российский рынок в сторону облигационного рынка. При этом притоки в индексные фонды, ориентированные на российский рынок акций, сохраняются. Вероятнее всего, причина слабости рынка - продажи со стороны одного-двух крупных иностранных инвесторов. И если это так, то текущая слабость рынка - это возможность сформировать долгосрочные позиции по привлекательной цене.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Лензолота" (MOEX: LNZL) (-4,4% и -6,3% "префы"), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-5,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,8%).

Подорожали бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10,2% и +27% "префы"), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+10,6%), "Русолова" (MOEX: ROLO) (+6,5%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,9%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,949 млрд рублей (из них 5,331 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).