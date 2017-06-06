06 июня 2017 года 18:31
Цены среднесрочных евробондов РФ во вторник плавно подрастают, остальные выпуски стабильны в цене
Москва. 6 июня. Котировки среднесрочных выпусков российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, в то время как остальные бумаги не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне умеренно растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries); при этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительны.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию и составила 120,64% номинала, что соответствует доходности 2,22% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 5 июня на 11 базисных пунктов, составив 101,33% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему дню и составила 1,43% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 79 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию всего на 2 базисных пункта - до 117,2% от номинала (доходность не изменилась и составила 4,725% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали также на 2 базисных пункта - до 113,25% от номинала (доходность - 4,715% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 105,97% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,95% годовых), с погашением в 2023 году - также на 16 базисных пунктов, до 108,84% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,30% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходит, изменения котировок в целом незначительные на фоне пониженной активности торгов. Участники рынка не предпринимают каких-либо активных действий, поскольку нет сильных драйверов и новостей. Нефть находится в боковике, рубль - тоже в боковике, нет никакого нового новостного фона. Инвесторы, вероятно, заняли выжидательную позицию перед запланированными на следующую неделю заседаниями Федрезерва США и Банка России. Некоторая активность прослеживается лишь в отдельных недавно размещенных корпоративных выпусках, в суверенных же бумагах активность практически нулевая", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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