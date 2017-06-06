Мы рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций широкого рынка - УК "Райффайзен Капитал"

"На наш взгляд, на фондовом рынке сейчас царят излишне пессимистичные настроения и с высокой вероятностью роспуск запасов продолжится, что постепенно стабилизирует рынок, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - При первых признаках дефицита нефти цена уже в 3 квартале вновь поднимется до $50-55 за баррель. На этом фоне мы ожидаем восстановление российского рынка акций на 15-20% от текущего уровня и рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций широкого рынка. При этом снижение ключевой ставки на следующей неделе, о котором ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также повышение ставки ФРС на ближайшем заседании в июне снизят привлекательность операций carry-trade и могут спровоцировать ослабление рубля. В связи с этим актуальными остаются и валютные активы, к примеру, паи фондов иностранных акций или облигаций".