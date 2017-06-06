Рубль слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти

Москва. 6 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 56,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,8 руб./EUR1, повысившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 10,6 копейки, подорожав до 59,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 июня на 5,95 копейки, до 56,67 руб./$1, и опустил курс евро на 2,93 копейки, до 63,78 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне отрицательной динамики нефтяных котировок. Стоимость нефти продолжает слабо опускаться, так как инвесторы ждут еженедельного отчета министерства энергетики США и следят за развитием ситуации вокруг Катара. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,3% - до $49,32 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,25% - до $47,28 за баррель. Накануне обе марки подешевели до минимальных отметок за три недели.

Участники рынка продолжают реагировать на новость о том, что ряд арабских стран, в том числе ОАЭ, Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Йемен, расторгли дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти этой страны в поддержке террористических организаций.

"Рубль сдержанно отступает на фоне слабости нефтяного рынка. При этом стоит в очередной раз отметить завидную устойчивость национальной валюты к внешним раздражителям. С большей вероятностью, текущий расклад сил в отношении рубля, впрочем, и других развивающихся валют, не претерпит заметных изменений вплоть до решения по ставке ФРС США на предстоящей неделе", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Российская валюта по-прежнему выглядит довольно устойчиво, но неспособность нефти вернуться к росту на определенном этапе негативно отразится на поведении валюты, если в ближайшее время Brent не закрепится над уровнем $50 за баррель. Спрос на рублевую ликвидность будет ослабевать, до начала налогового периода еще больше недели, а увеличение объемов покупки валюты Минфином, о котором было объявлено в понедельник, способно стать сдерживающим фактором для рубля. Все это может обусловить подъем доллара в район 57 руб./$1 в ходе текущей недели при условии, что "черное золото" не получит поддержку со стороны данных по запасам и добыче в США", - не исключает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков напомнил о заявлении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что на заседании ЦБ 16 июня будет рассматриваться вопрос о снижении ставки на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.). "Очередному снижению ставки быть, но после этого регулятор может взять паузу. В ожидании события спекулянты могут скупать ОФЗ и удерживать длинные позиции по рублю, но после события вероятность ослабления российской валюты становится достаточно высокой, так как ещё в конце прошлой недели глава ЦБ говорила о том, что спешки в дальнейшем снижении ставки не будет", - отмечает аналитик.

Ведущий аналитик ГК Телетрейд Александр Егоров указывает, что, помимо снижения ключевой ставки, понижающее давление на курс рубля окажут предстоящие дивидендные выплаты, значительная часть которых может быть конвертирована в валюту. "На фоне позитивной динамики инфляции, которая опережает запланированные ранее темпы достижения целевого уровня, и стабилизации инфляционных ожиданий есть все шансы, что и на предстоящем заседании ставка будет снижена сразу на 0,5 процентного пункта, как и на предыдущем заседании в апреле. Еще одним фактором давления на курс национальной валюты станут предстоящие рекордные выплаты дивидендов российскими компаниями, большая часть из которых может быть конвертирована в валюту. Вероятность снижения рубля в этих условиях нарастает с каждым днем. И очень вероятно, что в ближайшее время сдержанная диапазонная торговля валютой на локальном рынке закончится в пользу роста доллара и евро", - прогнозирует аналитик.

В свою очередь, эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский полагает, что основные риски для устойчивого положения рубля имеют внешний характер. "Пожалуй, ключевым событием для рубля на этой неделе станет выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми, который будет давать показания в Сенате. Если он подтвердит, что Трамп действительно настаивал на прекращении расследования в отношении экс-советника президента США Майкла Флинна, который подозревается в связях с Москвой, для российского рынка это станет негативным сигналом, который спровоцирует усиление страхов по поводу ужесточения антироссийских санкций. В этом случае не устоит и рубль", - уверен К.Жуковский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) во вторник существенно выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) повысились лишь незначительно. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 17 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 8 б.п. - до 9,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 9,36 б.п., на срок 3 месяца - на 2 б.п. - до 9,36% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 9,3% годовых.

Банки разместили во вторник, 6 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 680 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,18% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 30 мая, банки разместили в ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,16% годовых.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ на утро составляет 2,755 трлн рублей (+260 млрд рублей). При этом краткосрочные рублевые ставки остаются повышенными, сделки проходят на отметках примерно 9,5%. Сформировавшийся повышенный спрос на рублевую ликвидность может быть обусловлен окончанием периода усреднения по фондам обязательного резервирования, одновременно рост ставок может сигнализировать о сдержанности участников рынка в части продаж валюты в преддверии решений ключевых регуляторов", - считает Д.Давыдов.