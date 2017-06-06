Индекс ММВБ с высокой вероятностью завершит день чуть выше 1875 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"Во вторник после обеда ключевые российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,2%, "сползая" до 1875 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 0,3%, до 1042 пунктов. Влияние внешнего фона на отечественный рынок отчетливо негативное. По итогам основной торговой сессии ожидаем нейтральной динамики по ММВБ. Индекс с высокой вероятностью завершит день чуть выше 1875 пунктов за счет некоторого спада спекулятивного давления на акции "Системы" и ее "дочек". На валютном рынке пара доллар/рубль из-за падающей нефти может прибавить до 0,2-0,5%", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.