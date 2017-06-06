Рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций "широкого" рынка" - УК "Райффайзен Капитал"

"За неделю с 26 мая по 2 июня российский рынок ускорил свое падение. Индекс ММВБ потерял 2,7% и опустился до отметки 1882 пункта (до уровней почти годовой давности). Фактически весь рост рынка, связанный с оптимизмом от избрания Дональда Трампа и возможного смягчения отношений Москвы и Вашингтона, полностью нивелирован. При этом давление на российский рынок идет со всех фронтов: дешевеет нефть, разочарование от низких дивидендов, пусть и заложено уже по большей части в ценах, но все еще влияет на настроения инвесторов, а геополитическое напряжение, напротив, растет. Снижение нефтяных котировок ниже $50 за баррель марки Brent подтолкнуло российские индексы вниз. На наш взгляд, на рынке нефти сейчас царят излишне пессимистичные настроения, и с высокой вероятностью роспуск запасов продолжится, что постепенно стабилизирует рынок. При первых признаках дефицита нефти цена уже в 3 квартале вновь поднимется до $50-55 за баррель. На этом фоне мы ожидаем восстановления российского рынка акций на 15-20% от текущего уровня и рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций "широкого" рынка", - отмечает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.