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Главная / Мнения аналитиков / Перспективные цели по ценам Brent на предстоящие месяцы лежат даже выше $55/баррелей - TeleTrade
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06 июня 2017 года 15:16
Перспективные цели по ценам Brent на предстоящие месяцы лежат даже выше $55/баррелей - TeleTrade
"Любая напряженность между странами на Ближнем Востоке приводит к опасениям по поводу поставок энергоносителей из данного региона. Катар экспортирует более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Предположения по поводу блокировки этого экспорта первоначально подняли цены. Однако затем волнение спало. В бурной истории дружбы и вражды стран Ближнего Востока обычно экономические интересы причудливо превалируют над политикой. Например, даже острейшие разногласия Саудовской Аравии и Ирана не помешали заключить общее соглашение о снижении добычи. Всем здесь нужна более дорогая нефть. Поэтому разрыв дипотношений с Катаром не выльется ни в ограничения поставок, ни в отлучение его от ОПЕК. Последнее тем более маловероятно, поскольку выход Дохи из пакта о снижении добычи может увеличить предложение нефти. Это противоречит устремлениям экспортёров. Таким образом, отношения стран вокруг нефти на базе общих интересов сейчас пройдут некое "очищение" через бурное волнение. На действие соглашения ОПЕК+ политический кризис не повлияет ни в лучшую, ни в худшую стороны. Гораздо сильнее воздействуют на рынок и цены данные о мировых запасах нефти и росте добычи в США и других странах Америки. Именно это давит на цены в последние дни. Важным уровнем теперь выступает $49 Brent. Если в среду, 7 июня, подтвердятся прогнозы Bloomberg о сокращении запасов в США на 3,5 млн барр. девятую неделю подряд, то котировки могут вновь подняться выше $50. А далее, поскольку уменьшение предложения в ОПЕК+ будет идти быстрее роста добычи в Америке, постепенно баланс на рынке станет восстанавливаться. И перспективные цели по ценам на предстоящие месяцы лежат даже выше $55/баррелей", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
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06 июня 2017 года 19:44
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.06 июня 2017 года 19:14
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ во вторник просел по индексам на фоне негативной динамики мировых площадок, лидировали в откате акции АФК "Система" на судебных новостях по иску "Роснефти". читать дальше
.06 июня 2017 года 19:07
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.06 июня 2017 года 18:43
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.06 июня 2017 года 17:50
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.06 июня 2017 года 16:17
"Во вторник после обеда ключевые российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 0,2%, "сползая" до 1875 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок РТС из-за слабеющей нацвалюты снижается почти на 0,3%, до 1042 пунктов. Влияние внешнего фона на... читать дальше
.06 июня 2017 года 15:56
"Давление на отечественные активы несколько ослабло, но инвесторам явно не хватает уверенности для возвращения к покупкам. Потенциал укрепления индексов ограничивает сдержанный настрой на иностранных площадках, где игроки не решаются принимать торговые решения в ожидании заседания ЕЦБ и выборов в... читать дальше
.06 июня 2017 года 15:42
Москва. 6 июня. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти. читать дальше
.06 июня 2017 года 15:36
Рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций "широкого" рынка" - УК "Райффайзен Капитал"
"За неделю с 26 мая по 2 июня российский рынок ускорил свое падение. Индекс ММВБ потерял 2,7% и опустился до отметки 1882 пункта (до уровней почти годовой давности). Фактически весь рост рынка, связанный с оптимизмом от избрания Дональда Трампа и возможного смягчения отношений Москвы и Вашингтона,... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:56
Перед выступлением Джеймса Коми в Сенате США российские индексы акций будут падать - Dukascopy Bank SA
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.06 июня 2017 года 14:42
Выполнение соглашения ОПЕК+ под угрозой, может начаться новая волна падения нефти и рынков - ИК "Фридом-Финанс"
Рынок демонстрирует слабонегативную динамику на фоне известий с судебного заседания по иску Башкирии и Роснефти к АФК Система, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Акции Системы вновь обвалились на 8% на новостях о том, что к... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:22
Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» пересмотрело с повышением до 22% прогноз роста акций ФСК ЕЭС; целевая цена данных бумаг установлена на уровне 0,1995 руб. при текущей стоимости в районе 0,1641 руб., по ним подтверждена рекомендация «покупать». ФСК ЕЭС – оператор Единой национальной... читать дальше
.06 июня 2017 года 13:56
"Доллар на открытии европейской сессии делает очередную попытку восстановить часть утраченных ранее позиций, отскакивая от семимесячных минимумов. Несколько более слабые данные по индексу деловой активности PMI retail и розничным продажам в ЕС привели к сокращению позиций в EUR. В целом ситуация... читать дальше
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