Перед выступлением Джеймса Коми в Сенате США российские индексы акций будут падать - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 6 июня, цены на нефть опустились ниже $50 за баррель марки Brent на фоне усиливающихся геополитических рисков на Ближнем Востоке, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - От еще большего снижения нефтяные контракты сдерживает ослабление американской валюты относительно основных валютных пар в преддверии выступления бывшего главы ФРБ Джеймса Коми в Сенате США сегодня вечером. Вслед за нефтяными контрактами дешевеет курс рубля против доллара на 12 копеек до 56,74 руб./долл. Оказавшись под давлением акций сырьевых компаний, индекс ММВБ снижается сегодня на 0,1% до 1875,85 пунктов, в то время как индекс РТС опускается на 0,16% до 1042,7 пункта из-за валютной переоценки. Европейские индексы второй день подряд дешевеют в преддверии парламентских выборов в Великобритании. Во второй половине дня мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций на фоне сокращения длинных позиций в бумагах перед выступлением Джеймса Коми. Дело в том, что некоторое время назад в СМИ появлялись сообщения о том, что ФБР обладают доказательствами вмешательства сторонних стран на ход президентских выборов в США в прошлом году".