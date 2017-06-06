Выполнение соглашения ОПЕК+ под угрозой, может начаться новая волна падения нефти и рынков - ИК "Фридом-Финанс"

Рынок демонстрирует слабонегативную динамику на фоне известий с судебного заседания по иску Башкирии и Роснефти к АФК Система, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Акции Системы вновь обвалились на 8% на новостях о том, что к Роснефти присоединилась Башкирия. В случае удовлетворения иска финансовое положение Башнефти ухудшится: компания располагает 20 млрд руб. денежных средств, а ее чистый долг составляет 73 млрд руб. Таким образом, если будут удовлетворены все претензии истцов, то долг вырастет до 1,4хOIBDA. Рассмотрение дела по существу ожидается в конце июня — начале июля, до этого момента акции Системы будут высоковолатильными. Другим негативным драйвером является снижение цены на нефть, которая торгуется ниже психологически значимой отметки $50 за баррель.

При этом дипломатический скандал между Катаром и Саудовской Аравией разгорается. Негативное развитие связанных с этим событий несет риски для нефти, поскольку выполнение соглашения ОПЕК+ находится под угрозой. В случае снижения цены в район $47 может начаться новая волна падения, спровоцированная спекулятивными продажами, и это вызовет снижение на фондовых рынках, предупреждает эксперт ИК.

"Для российского рынка определяющим фактором станет способность индекса ММВБ удержаться выше уровня 1850 п. в ближайшие два дня. Если на негативных новостях рынок пробьет уровень поддержки по индексу, то падение разовьется в продолжительную коррекцию, техническая цель которой видится на уровне 1600 п. — на 15% ниже текущего уровня. На мой взгляд, это маловероятный сценарий, но его нельзя сбрасывать со счетов, поскольку пока нет сигналов о скором завершении дипломатического скандала на Ближнем Востоке. Сегодня заметно выросли ставки на денежном рынке, что говорит о сокращении рублевой ликвидности и повышении оценки рисков участниками торгов. Не исключаю, что пара USD/RUB до конца сессии может достичь отметки 57, если стоимость нефти упадет ниже $49 за баррель", - резюмирует Г. Ващенко.