Повышаем оценку потенциала роста акций ФСК ЕЭС - ГК "Финам"

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» пересмотрело с повышением до 22% прогноз роста акций ФСК ЕЭС; целевая цена данных бумаг установлена на уровне 0,1995 руб. при текущей стоимости в районе 0,1641 руб., по ним подтверждена рекомендация «покупать».

ФСК ЕЭС – оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Протяженность линий электропередач составляет 140,3 тыс. км., трансформаторная мощность 939 подстанций превышает 336,4 ГВА. Выручка, достигшая в 2016 г 255,6 млрд руб., в основном складывается из доходов от передачи электроэнергии (66% в 2016 г.), остальное поступает от техприсоединения, строительства и продажи электроэнергии. Операционные расходы формируются в основном за счет амортизации (30%), оплаты труда (20%) и электроэнергии для собственных нужд (19%).

Последняя консолидированная отчетность ФСК ЕЭС по МСФО представлена за первый квартал 2017 года. Чистая прибыль сократилась за отчётный период на 65% г/г, до 5 829 млн руб., а выручка уменьшилась на 5,2% г/г, до 49 796 млн руб.

Аналитики «ФИНАМА» отмечают, что ухудшение результата по выручке было обусловлено, главным образом, почти двукратным сокращением доходов от продажи электроэнергии в связи с прекращением реализации э/э одной из "дочек" ФСК ЕЭС, а также 4-кратным снижением поступлений от строительных работ по генподрядным договорам и падением почти в 17 раз выручки от техприсоединения к сетям. Вместе с тем, выручка от основного бизнеса – передачи электроэнергии, выросла на 10%, до 45,9 млрд руб. в сравнении с прошлым годом.

«При оценке ФСК ЕЭС мы ориентировались на российские сетевые компании из-за общих регулятивных, отраслевых и экономических факторов. С момента нашей последней рекомендации гэп в биржевой оценке в сравнении с российскими сетевыми аналогами расширился до 22%. При этом стоит отметить, что по ряду финансовых метрик, в частности, рентабельности и долговой нагрузке, ФСК ЕЭС выгодно отличается от других дочек Россетей. Целевая цена, по нашим оценкам, составляет 0,1995 руб. При этом совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 г. в 0,0142663525 руб. за акцию и 0,001116473 руб. за акцию по итогам первого квартала 2017-го. Суммарно это около 0,01538 руб. на 1 акцию, что означает 9,4-процентную текущую дивидендную доходность. Это рекордный размер дивидендов за всю историю компании», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Наталья Малых.