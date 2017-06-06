Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 56.4-57.2 - "Нордеа Банк"

"Доллар на открытии европейской сессии делает очередную попытку восстановить часть утраченных ранее позиций, отскакивая от семимесячных минимумов. Несколько более слабые данные по индексу деловой активности PMI retail и розничным продажам в ЕС привели к сокращению позиций в EUR. В целом ситуация на рынке остается относительно спокойной, участники в ожидании ключевых событий недели – решения по ставке ЕЦБ и выборов в парламент Великобритании. Принимая во внимание слабость базовой инфляции в ЕС, от главы европейского регулятора на текущем заседании не ждем сигналов о начале сужения программы количественного смягчения. Т.о. исход заседания ЕЦБ не должен внести заметных изменений в динамику пары EUR/USD. В то же время волатильность может возрасти по итогам выступления экс-главы ФБР перед Сенатом. EUR/USD краткосрочно – 1.20-1.280. Рубль сдержанно отступает на фоне слабости нефтяного рынка. При этом стоит в очередной раз отметить завидную устойчивость национальной валюты к внешним раздражителям. С большей вероятностью текущий расклад сил в отношении рубля, впрочем, и других развивающихся валют, не претерпит заметных изменений вплоть до решения поставке ФРС на предстоящей неделе. Локально на стороне российской валюты выступает подросший спрос на рублевую ликвидность. Данные по плановым покупкам валюты Минфином на июнь остались не замечены рынком. Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB продолжат выступать отметки 56.4-57.2", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.