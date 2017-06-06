Наиболее вероятным на ближайшие 2 дня выглядит диапазон 56 – 57 рублей за доллар - ГК "Форекс Клуб"

"Пара доллар/рубль сегодня демонстрирует относительную стабильность. Котировки продолжают удерживаться в районе уровня 56,60. Если Brent сможет развить восходящий отскок, котировки USD/RUB будут способны довольно быстро вернуться к отметке 56,00. Однако более серьезное укрепление мы вряд ли увидим. В конце следующей недели состоится заседание банка России, на котором не исключено снижение ставки. Кроме того, не стоит забывать и об общем настрое официальных лиц, которые считают дорогой рубль вредным для экономики. Таким образом, наиболее вероятным на ближайшие 2 дня выглядит диапазон 56 – 57 рублей за доллар", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик ГК "Форекс Клуб" Ирина Рогова.