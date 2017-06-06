Шансов нефти вернуться к росту немного - "Нордеа Банк"

"Нефтяной рынок сохраняет негативный настрой. "Внутриарабское противостояние" обернулось для рынка ростом пессимистичных ожиданий, т.к. под вопрос ставится возможность следования договоренностям в рамках сделки ОПЕК+. Предварительные данные о снижении запасов нефти в США на 3,5 mln bbl не оказывают заметной поддержки ценам. Сегодня в фокусе данные от API. Краткосрочно рынок продолжит отыгрывать тему американских запасов и производства, а также противостояния ряда стран с Катаром. Учитывая данную повестку, шансов нефти вернуться к росту немного. Brent краткосрочно будет в диапазоне $48,5-51", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.