Текущий диапазон от 56 до 57 рублей хорошо подходит к покупкам доллара на среднесрочную перспективу - "Аналитика Онлайн"

Нефть снижается на фоне дипломатического скандала вокруг Катара, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Российский фондовый рынок теряет капитализацию и клиентские средства. Минфин в июне увеличит скупку валюты на бирже.

Котировки черного золота накануне упали ниже отметки в 50 долларов за баррель, впервые с начала мая. Падение нефтяных цен происходит на фоне дипломатического скандала, который возник вокруг Катара. Целый ряд стран Персидского залива и не только отозвали своих послов из Дохи. Так, в частности, отозвали своих дипломатов Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, а так же Египет и Йемен. По мнению этих стран, Катар способствует финансированию терроризма и дестабилизации в регионе. Поэтому было принято решение о разрыве дипломатических отношений. Такой внутренний конфликт внутри ОПЕК давит на нефтяные цены.

Ситуация на рынке энергоносителей, по мнению аналитика компании, оказывает дополнительное давление на российский фондовый рынок. Российские инвесторы распродают акции и выводят средства с Московской биржи. В мае трейдеры вывели около 10 миллиардов рублей с главной торговой площадки России. Снижаются не только остатки на счетах, но и обороты по всем направлениям и по срочному рынку, и по рынку акций, и по валютному рынку. При этом Минфин обещает нарастить объемы покупки валюты в июне до 45 миллиардов рублей. Г. Задоя напоминает, что главное финансовое ведомство страны с февраля текущего года выходит на рынок и скупает валюту при нефти выше 40 долларов за баррель. По сравнению с маем объемы покупок вырастут практически в пять раз.

А тем временем курс доллара на Московской бирже находится на отметке 56 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе 63 рубля 75 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1870 пунктов, котировки нефти марки Brent приближаются к 49 долларов за баррель.

"Российский финансовый рынок находится под угрозой. Индекс ММВБ с начала текущего года упал уже более чем на 18%. Это говорит о потере интереса инвесторов к российским активам. Ранее Минфин отчитывался о снижении интереса к российским гособлигациям. Все это, вместе с падением нефтяных цен может сыграть злую шутку с российским рублем, который последнее время является крайне стабильным. Мы считаем, что текущий диапазон от 56 до 57 рублей хорошо подходит к покупкам доллара на среднесрочную перспективу с целями на отметках 62 - 63 рубля за доллар", - заключает эксперт компании.