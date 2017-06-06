К концу лета мы ожидаем роста курса доллара выше 60 руб. - Локо-Банк

"Российская валюта получила поддержку со стороны рынка нефти, но Банк России и Минфин компенсировали этот фактор, - отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Жесткие меры со стороны Саудовской Аравии, ОАЗ, Бахрейна и Египта в отношении Катара стали причиной того, что многие эксперты уже стали говорить о грядущем распаде ОПЕК, однако, что сильнее пугает игроков на рынке нефти, что Катар и Иран могут скооперироваться и взять под контроль Ормузский пролив, если продолжится эскалация ситуации. Однако, это довольно маловероятные сценарии, и рынок нефти быстро «переварил их». С другой стороны, Банк России заявил, что на текущий момент рассматривается возможности снижения ставки на 0,25 п.п. или 0,5 п.п, то есть регулятор признал, что ставку так или иначе снижать будут. Увеличение шага снижения ставки может напугать крупных carry-trade игроков, в результате чего они начнут сокращать позиции по рублю".

Более того, эксперт указывает: стало известно, что Минфин с 7 июня планирует в 5 раз нарастить объемы интервенций на валютном рынке. Планируется, что на покупку долларов ежедневно будет расходоваться около 2,4 млрд рублей, в результате чего общий объем достигнет 45,1 млрд рублей.

"Этот фактор также окажет существенно давление на российскую валюту, - прогнозирует А. Люшин. - На этом фоне мы ожидаем, что курс рубля постепенно начнет двигаться в сторону ослабления, однако этот процесс будет носить спокойный характер, лишь к концу лета мы ожидаем роста курса доллара выше 60 руб.".