ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг ADR МТС до "покупать", а акций Ростелекома до "держать"

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Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать", а для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) - с "продавать" до "держать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) и американских депозитарных акций (ADS) VEON, а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) осталась рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена VEON - 5,6 (текущая цена - 3,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Система - 9,0 (текущая цена - 4,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС - 10,9 (текущая цена - 9,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мегафон - 11,6 (текущая цена - 10,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Ростелеком (для акций; цены в рублях) - 64,0 (текущая цена - 71,4), рекомендация - держать