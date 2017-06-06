Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью и Европой, лидирует в откате "Система" на новостях

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ утром во вторник продолжает снижение вслед за нефтью и Европой, лидируют в откате бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) на новостях из зала суда в Башкирии, где рассматривается иск "Роснефти" (MOEX: ROSN) к АФК.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1872,26 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1040,55 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 56,68 рубля (+0,08 рубля).

В лидерах отката выступают акции АФК "Система" (-4,5%, до 13,52 рубля), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,4%).

Суд удовлетворил ходатайство Башкирии о присоединении к иску "Роснефти" против "Системы" в качестве соистца, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Роснефть" ходатайствует об увеличении суммы иска к АФК "Система" из-за пересчета курса рубля, с учетом этого "Роснефть" просит увеличить сумму исковых требований до 170,619 млрд рублей. Башкирия предварительно поддерживает увеличение суммы по иску "Роснефти" к "Системе" со 106,6 млрд рублей до 170,6 млрд рублей, а АФК "Система", в свою очередь, назвала "преждевременным" удовлетворение ходатайства об увеличении суммы иска со стороны "Роснефти".

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

В Азии во вторник преобладало снижение индексов, проседают Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%) - инвесторы с опасением ждут результатов парламентских выборов в Великобритании и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг.

Досрочные выборы в Великобритании организованы премьер-министром Терезой Мэй в надежде укрепить представительство консерваторов в парламенте. Между тем недавний теракт в Лондоне, унесший жизни 7 человек, может сказаться на результатах голосования, если британцы сочтут, что действующее правительство не принимает должных мер по обеспечению безопасности населения.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг в Таллине, и большинство экспертов не ожидают от руководства Центробанка каких-либо изменений. Однако главы ЕЦБ могут начать обсуждение сроков сворачивания стимулирующей программы на фоне сильного роста экономики еврозоны в первом квартале и позитивных статданных.

Кроме того, инвесторы следят за политическими событиями в США, где бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед Конгрессом и ответит на вопросы, касающиеся возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

На нефтяном рынке цены продолжают снижение, обновляя минимумы за три недели в ожидании еженедельного отчета министерства энергетики США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $49,38 за баррель (-0,2%), июльская цена WTI - $47,3 за баррель (-0,2%).

Накануне рынок нефти отреагировал локальным ростом на разрыв дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром. Сначала цены подскочили на опасениях перебоев с поставками, однако затем перешли к снижению, поскольку эксперты указали на незначительные риски развития такого сценария. Кроме того, ряд экономистов указали на опасность того, что из-за политических разногласий между членами ОПЕК соглашение об ограничении добычи может быть сорвано.

Отчет Минэнерго США выйдет в среду в 17:30 МСК. Эксперты в целом ожидают, что он укажет на снижение запасов нефти в стране по итогам 9-й недели подряд, на 3,5 млн баррелей.

Вместе с тем добыча в Штатах стабильно растет с начала года, что частично нивелирует усилия ОПЕК по сокращению излишка предложения на рынке.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, инвесторы предпочитают не рисковать, поскольку есть поводы для осторожности. Нефть Brent торгуется вблизи уровня $49 за баррель на фоне растущих опасений, что ребалансировка рынка займет больше времени, чем ожидалось ранее. В числе других негативных факторов выступает политический конфликт между рядом ближневосточных стран, входящих в ОПЕК, и Катаром, что может затруднить сокращение предложения нефти. Дополнительным поводом для осторожности могут стать перспективы роста мировой экономики и политика ФРС.

Спрос на рисковые активы снижается на фоне сомнений, что администрация президента США Д.Трампа сможет реализовать свою программу экономического роста, ожидания которой поддерживали рынки с ноября 2016 года, при этом доллар США укрепляется, поскольку "ястребы" от ФРС продолжают говорить о необходимости более агрессивного ужесточения политики регулятора в преддверии его заседания 14 июня.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, рынок акций РФ выглядит слабее остальных, но эта слабость не связана с фундаментальными показателями. Последняя макростатистика показывает, что экономический рост в России начинает ускоряться, а прибыли компаний растут даже в условиях укрепляющегося рубля. Лучше ожиданий оказались индексы PMI, а грузооборот транспорта, один из надежных показателей экономической активности, вырос в апреле на 9,4% в годовом выражении. То есть с точки зрения макроэкономики ситуация для рынка акций весьма благоприятна.

Проблема кроется в сильном рубле и высокой реальной ставке, которые перенаправляют притоки средств на российский рынок в сторону облигационного рынка. При этом притоки в индексные фонды, ориентированные на российский рынок акций, сохраняются. Вероятнее всего, причина слабости рынка - продажи со стороны одного-двух крупных иностранных инвесторов. И если это так, то текущая слабость рынка - это возможность сформировать долгосрочные позиции по привлекательной цене.

На этой неделе в центре внимания будет заседание ЕЦБ. Рынок будут интересовать комментарии Марио Драги относительно планов по снижению стимулирующих программ, а также о возможном переходе к нормализации ДКП. Но пока вероятность того, что ЕЦБ пойдет на резкое изменение политики, невысоки. По-прежнему остается ряд проблем, которые могут выйти на передний план в случае, если ставка будет повышена. Например, это проблема высокого уровня госдолга, а также низкое качество активов европейских банков, в особенности итальянских. Вероятно, в таких условиях ЕЦБ будет в будущем действовать осторожно, а это поддержит европейские рынки акций.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, надежды российских "быков" ослабли вместе с ценами на нефть, которая продолжает отыгрывать обеспокоенность по поводу возможного снижения дисциплины в ОПЕК из-за катарского кризиса. Сам Катар поставляет на рынок около 600 тыс. б/с и не может существенно нарастить добычу. Однако политическая напряженность способна стать поводом для менее строгого соблюдения правил другими членами организации. Другим фактором остается американская нефтедобыча: число активных буровых установок продолжает расти 20 недель подряд, а само производство подскочило уже до 9,34 млн б/с. Во вторник на рынке будут ждать недельный отчет по запасам в США от Американского института нефти, до этого запасы снижались восемь недель подряд.

Нефть утром во вторник остается слабой, а в США ждут очередных доказательств влияния Москвы на местную политику.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина накануне в очередной раз сообщила, что на июньском заседании будет рассматриваться вопрос о снижении ставки на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов. Соответственно, очередному снижению ставки быть, но после этого регулятор может взять паузу.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, даже в случае восстановление цен на нефть это будет ограниченным позитивным фактором для российской валюты, поскольку сейчас все складывается не в пользу рубля. Уже ясно, что на следующей неделе ЦБ РФ понизит ставку, и весь вопрос в том, будет ли это 0,25 или 0,5 процентного пункта. Более активное снижение ставки способно ослабить рубль, тогда как снижение на 0,25 пункта будет, скорее всего, иметь краткосрочное влияние, так как ожидания уже заложены в цены.

Также начнет влиять традиционный фактор в виде роста импорта. Настроения нерезидентов относительно ОФЗ пока не очень ясны, но судя по всему, они все же готовятся к развороту. Выход инвесторов будет постепенным, поэтому сильного падения рубля можно не ждать, но постепенная девальвация, учитывая все факторы, может оказаться существенной.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,72 млрд рублей (из них 1,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).