ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг ADR МТС до "покупать", а акций Ростелекома до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была повышена рекомендация с "держать" до "покупать", а для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) - с "продавать" до "держать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) и американских депозитарных акций (ADS) VEON, а для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON) осталась рекомендация "держать".