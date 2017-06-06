Любые позитивные данные по запасам могут стать хорошим поводом для возврата Brent в район $52-53 за баррель - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли попытку вернуться к росту на ожиданиях падения запасов в США и после того, как проверили на прочность важные технические уровни поддержки вблизи минимумов месячной давности. Американский институт нефти сегодня опубликует еженедельные данные по коммерческим запасам за прошлую неделю в рамках своей выборки. Неделей ранее они существенно снизились. Учитывая, что США подходят к пику сезона отпусков, можно ожидать продолжения этой тенденции, что может оказать поддержку ценам. Оба сорта сейчас находятся на достаточно низких ценовых уровнях. Так, Brent, вообще, провалился ниже отметки в 50 долларов. Это уже те уровни, на которых покупатели могут возвращаться на рынок быстро и предъявлять большой спрос. Полагаю, что любые позитивные данные по запасам сейчас могут стать хорошим поводом для покупок на относительно низких ценовых уровнях и возврата котировок Brent в район 52-53 долларов за баррель", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.